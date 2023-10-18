عاجل.. كتلة نيران.. آثار الدمار الذى خلفه استهداف جيش الاحتلال لمستشفى المعمدانى بغزة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو حصلت عليه جريدة “الدستور”، آثار الدمار الذي خلفه استهداف جيش الاحتلال لمستشفى المعمداني بغزة، والذي أسفر عن ارتقاء 500 شهيد، بالإضافة إلى مئات الجرحى والمصابين.

ويظهر الفيديو نيران مشتعلة عقب القصف الإسرائيلي المباشر، لمحيط مستشفى المعمداني مساء الثلاثاء، كما يمكن سماع أصوات صراخ الفلسطينيين الناجين من القصف.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 500 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، قبل قليل، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكان موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" قطع البث المباشر لقناة "القاهرة الإخبارية" لدقائق، وذلك بعد عرض الإعلامي تامر حنفي تغطية مباشرة من داخل مستشفى الأهلي المعمداني التي جرى استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.