الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تدين مجزرة مستشفى المعمدانى

أدانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الجريمة البشعة التي تصل إلى حد المجزرة، والتي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى الأهلي المعمداني بغزة، وقتل المدنيين واستهداف الأطفال والعزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، في تحدٍ سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس.

وقالت الشركة المتحدة إنه أمام هذا التعدي السافر، فإنها تحمل الاحتلال الإسرائيلي، بل وكل الدول الكبرى التي تقف داعمة لجرائمه ومجازره ضد الشعب الفسلطيني، تحملهم جميعًا مسئولية ما يحدث في أرض فلسطين وضد الشعب الأعزل من ممارسات أثبتت تخلي العالم عن دوره وإنسانيته على مدار 8 أيام من الوحشية المفرطة دون تحرك يذكر من كل الدول الكبرى صاحبة القرار.

وقدمت الشركة خالص التعازي لأسر الشهداء، والدعاء الصادق من القلب لكل ضحايا هذه المجزرة الوحشية، متابعة: "ستظل دماؤكم الطاهرة وقودًا يحرك الملايين في الدول العربية وحول العالم نحو استعادة الإنسانية والالتزام بالقانون.. كلاهما السبيل الباقي أمام عالم ساعٍ للسلام ولن يحتمل مزيدًا من الحروب والإبادات".

واختتمت الشركة موقفها، وقد رفعت رأسها بتغطية إعلامية مهنية تليق بالحدث وتتسق مع موقف كل عربي شريف، وموقف مصر القادر على تغيير المعادلة، تستدعي المتحدة للخدمات الإعلامية أبياتًا تذكر العالم الصامت بأن الصمود فلسطيني والإرادة عربية.. فإن "نجت ساق يظل ساعد ومعصم".