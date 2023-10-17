الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

باسل عادل يطالب بمحاكمة إسرائيل أمام الجنائية الدولية بعد مجزرة مستشفى المعمدانى

جريدة الدستور

أكد الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه بحق المدنيين العزل، فمن قصف مدرسة بحر البقر في السبعينيات وقتل الأطفال الأبرياء بمصر إلى استهداف مستشفى المعمداني في غزة اليوم.

 وقصف جيش الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة ما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والجرحى في المجزرة الجديدة التي نفذتها إسرائيل الليلة في غزة.

وقال عادل، إن جرائم الاحتلال تنتهك المواثيق والأعراف والعهود الدولية والإنسانية، مشددًا على أن الدول التي تدعم إسرائيل تعد شريكًا أساسيًا في الجريمة البشعة.

وأدان رئيس كتلة الحوار، الجرائم المروعة التي تنفذها إسرائيل، داعيًا إلى محاكمة دولة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وشدد باسل عادل على ضرورة انعقاد قمة عربية بحضور شرق أوسطي ودولي لوقف تلك المهزلة.

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