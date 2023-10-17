هنية: أدعو شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى الخروج تنديدًا بمجزرة المعمداني

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء اليوم إن المجزرة الوحشية التي استهدفت المستشفى المعمداني، تؤكد وحشية العدو والهزيمة التي مني بها أمام المقاومة.

وحمّل «هنية» في كلمة متلفزة، بثت قبل دقائق، إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية هذه المجزرة، مشددا أن الأمريكيون هم الذين أعطوا الغطاء غير المحدود للمحتل وهم يتحملون مسؤولية المجزرة.

وأضاف: "العدو واهم إن ظنّ أن هذه المجازر ستغطي على هزيمته المدوية أو تدفع شعبنا للاستسلام".

وتابع: "أدعو أهلنا في الضفة والقدس والداخل إلى الخروج في كل المدن والقرى والمخيمات في وجه المحتل. كما أدعو شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى الخروج تنديدا بالمجزرة الوحشية.

وشدد: "المقاومة مستمرة ولن تتوقف إلا برحيل المحتل عن أرضنا ومقدساتنا".

وأكمل: "كما أدعو أحرار العالم الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات الحقوقية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى إدانة صريحة وواضحة لهذه المجزرة البشعة، التي استهدفت نسائنا وأطفالنا.

وتابع، كما أدعو منظمة التعاون الإسلامي إلى إصدار موقف واضح بشأن غزة في اجتماعهم غدا في جدة، مردفا: "ثقتنا عالية أن هذا الدم لن يضيع هدرا".

وقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم ستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين بالمستشفى.



ضحايا مجزرة المعمداني

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن 500 قتيل سقطوا في ضربة جوية إسرائيلية على المستشفى الأهلي العربي في قطاع غزة.

وأفادت الوزارة في بيان بسقوط "500 قتيل من النازحين الذين قصفهم الاحتلال في ساحة المستشفى" في وسط قطاع غزة، مشيرة أن إلى هناك "مئات تحت الأنقاض.

وأظهرت صور من المستشفى الأهلي النيران تلتهم قاعات المستشفى وتناثر الزجاج وأشلاء الجثث في المنطقة.

