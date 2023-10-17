الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"كتلة الحوار": ندعم ونساند الدولة فى سعيها لإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني

أعلنت كتلة الحوار، مساندة الموقف السياسي المصري الرسمي والموقف العربي في رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو إقامة مناطق إقامة دائمة متاخمة لمدينة رفح المصرية، مقابل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية. 

ودعت كتلة الحوار، القيادة المصرية إلى الثبات على موقف مصر السياسي من عدم السماح للجانب الإسرائيلي بتذويب القضية الفلسطينية ووأدها.

وشددت كتلة الحوار على أن الشعب المصري يؤيد حق الشعب الفلسطيني في الحياة، وفي إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للشرعية الدولية.

ودعت القيادة المصرية إلى عدم الامتثال للضغوط الأمريكية من أجل تحقيق الأهداف الإسرائيلية الرامية لتصفية قطاع غزة وتهجير سكانهً. 

وقالت إنه إذ تساند كتلة الحوار دعوة مصر إلى عقد مؤتمر إقليمي للنظر في كيفية وقف شلال الدم في قطاع غزة، فإنها تدعو القيادة المصرية إلى استعادة دورها الإقليمي باعتبارها الطرف العربي الرئيسي والأساسي القادر على بذل الجهود مع كافة الأطراف من أجل تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، من خلال حث الجانب الإسرائيلي على العودة لطاولة المفاوضات.

كما تدعوها إلى عقد الرباعية الدولية أو السعي لإنشاء آلية جديدة، تضمن إعادة كل أطراف الصراع إلى مائدة المفاوضات.

كتلة الحوار تهجير الفلسطينيين قطاع غزة القضية الفلسطينية

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