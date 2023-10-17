قصواء الخلالى: العالم شاهد على تحيز الغرب للاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنه على مدار 10 أيام من اشتعال الأوضاع في قطاع غزة، كانت مصر في مقدمة المدافعين عن الفلسطينيين في ظل جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد أهالي قطاع غزة.

وأضافت "الخلالي" خلال تقديم برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن مصر تتبنى القضية الفلسطينية تاريخيًا، وإنسانيًا ودبلوماسيًا وسياسيًا، مُشيرًة إلى أنها الدولة العربية الوحيدة القادرة على القيام بهذا الدور.

وأشارت إلى أن العالم كله كان شاهدًا على التحيز الغربي لإسرائيل رغم المجازر التي تنفذها ضد الفلسطينيين.