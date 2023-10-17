الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"عربية البرلمان": مجزرة مستشفى المعمدانى بغزة وصمة عار ستطارد إسرائيل وحلفاءها

مستشفى المعمداني
مستشفى المعمداني

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم بضرب مستشفى المعمداني في غزة، عمل إجرامي ومجزرة بشعة تكشف عن ازدواجية الغرب في التعامل مع ملف حقوق الإنسان.

وأضاف رئيس لجنة الشئون العربية، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن إسرائيل وحلفاءها أثبتوا للعالم كله، أنهم بلا إنسانية، وأن الهجمات الغاشمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ستظل وصمة عار تطاردهم وتفضح شعاراتهم الرنانة بأنهم يدافعون عن حقوق الإنسان، وهم أبعد ما يكونون عن ذلك.

وأوضح أن الموقف المصري سيظل يذكره التاريخ، فلا توجد دولة قدمت ما قدمته مصر للأشقاء الفلسطينيين، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبذل جهودًا حثيثة لوقف  تلك الحرب غير الإنسانية  التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي بعث برسالة قوية للعالم كله بأن مصر لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وأنها دائمًا في صدارة الدول المدافعة عن فلسطين، وقدمت الكثير من التضحيات والدماء، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تنادي بإعلاء صوت العقل والوقف الفوري للعدوان الغاشم من قِبل جيش الاحتلال، لأن هذا سيؤدي إلى انفجار الأوضاع بالمنطقة ويخلق حالة من عدم الاستقرار ليس في الشرق الأوسط فقط بل سيمتد للغرب الذي يحسب أنه بعيد عما يجري ويتعامل بسياسة ازدواجية في التعامل مع الملف الفلسطيني.

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الإحتلال الإسرائيلي النائب أحمد فؤاد أباظه مستشفى المعمداني ازدواجية الغرب ملف حقوق الإنسان

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