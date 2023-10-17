الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

42 حزبًا سياسيًا تطالب بتحقيق دولى فى انتهاكات الاحتلال

الاحتلال
الاحتلال

أدانت منصة حقوق الإنسان لتحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبًا سياسيًا بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني وعلى المدنيين من الأطفال والشيوخ والنساء والمرضى.

وأعلن أمين عام التحالف، عن أن هذا العدوان الإسرائيلي يمثل انتهاكًا صريحًا وواضحًا لأبسط مبادئ حقوق الإنسان ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وأن صمت دعاة حقوق الإنسان في الولايات المتحدة والعالم الغربي بل في العالم كله يمثل جريمة هى الأخرى بل يمكن أن يكونوا شركاء في الجريمة التي ترتكبها إسرائيل، الآن، ضد الشعب الفلسطينى الأعزل وضد  المدنيين الأطفال والنساء والشيوخ.

وقال تيسير إن دعاة حقوق الإنسان في العالم الغربي ومنظمات حقوق الإنسان في أوروبا التي طالما ما ارتفع صوتها لأبسط انتهاكات لحقوق الإنسان في أي دولة من الدول لماذا تقف صامتة ولم تتحرك؟ إن هذا الصمت يمثل في حد ذاته جريمة وإن التاريخ لن يرحم الصامتين الآن وسوف يحاسبهم غدًا.

وتابع "هنا من مصر وباسم 42 حزبًا سياسيا نطالب بتحقيق دولي في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في قصف الأطفال والشيوخ والنساء وانتهاك حرمة الموتى في القبور، بل وحرمان الشعب من الغذاء والدواء والماء والوقود هذه كلها جرائم تستوجب العقاب والتحقيق"، كما طالب باسم 42 حزبًا سياسيًا أن يحاكم نتنياهو وحكومته بما في ذلك حكومة الحرب والطوارئ ووزير دفاعه الذي وصف الفلسطينيين بأنهم حيوانات بشرية أمام محكمة لاهاي لحقوق الإنسان حتى يكون عبرة لكل من يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، إننا هنا من مصر العروبة".

وطالب التحالف السكرتير العام للأمم المتحدة، بعقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لبحث كل الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان، خاصة أن مصر وغيرها من الدول العربية والإسلامية لديها ملف كامل بكل الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل منذ يوم السابع من أكتوبر حتى الآن، ضد المدنيين في قطاع غزة.

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