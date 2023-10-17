الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: 4 دول رفضت وقف إطلاق النار فى غزة دعمًا للاحتلال

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن الدول التي رفضت وقف إطلاق النار وتدعم إسرائيل، قائلًا:" إن أمريكا وفرنسا وبريطانيا واليابان شركاء في جرائم إسرائيل في غزة". 

وأضاف “موسى” خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن هذه الدول تدعم العدوان الإسرائيلي على غزة.

ولفت إلى أن أكثر من 500 شهيد جراء القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني بغزة، معقبًا: "هل هذا لا يستحق الإدانة من مجلس الأمن الذي لا يفعل شيئًا سوى إصدار البيانات". 

فشل مجلس الأمن في إيقاف الاعتداء الإسرائيلى على غزة 

وأوضح أن مجلس الأمن اليوم فشل فشلًا ذريعًا في الضغط على إسرائيل لوقف الحرب على قطاع غزة.

وتابع: "مستشفى المعمداني الذي قصفه الاحتلال، بداخله آلاف الفلسطينيين لتلقى العلاج ". 

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الولايات المتحدة الأمريكية  وبريطانيا وفرنسا  واليابان متورطون جميعًا في إبادة الشعب الفلسطيني، وكان لا بد من أن يأخذوا موقفًا بوقف الحرب على غزة كان من الممكن لمجلس الأمن أن يوقف هذه الإبادة وردع إسرائيل، لكن عندما رفضوا، فهذا يعني أنهم أعطوا لإسرائيل الضوء الأخضر في استمرارهم في إبادة الشعب الفلسطيني.

 

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