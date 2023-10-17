الأونروا: استشهاد 6 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى لمدرسة بمخيم المغازى

أعلنت الأونروا، عن استشهاد 6 أشخاص في ضربة إسرائيلية لمدرسة تابعة لها بمخيم المغازي للاجئين في غزة، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 500 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، قبل قليل، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وناشدت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي أباد عائلات بأكملها خلال عدوانه على غزة، حيث إن 50 عائلة فلسطينية تمت إزالتها كاملة من السجل المدني.