خبير عسكرى: "حماس" استعانت باستراتيجيات نصر أكتوبر لخداع الاحتلال

كشف اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، عن الجهود المبذولة لمساعدة أشقائنا في قطاع غزة.

وقال الغباري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الثلاثاء، إن حركة حماس نفذت هجومها يوم 7 أكتوبر طبقًا لاستراتيجيات الخداع في حرب أكتوبر 1973.

وأضاف أن حركة حماس نجحت في خداع أجهزة المخابرات الإسرائيلية بعنصر المفاجأة واختيار يوم عطلة رسمية في إسرائيل لتنفيذ الهجوم.