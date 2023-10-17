الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال الكشكى: الرئيس السيسى أجرى اتصالات دولية مكثفة لإنهاء الأزمة فى غزة

جمال الكشكي
جمال الكشكي

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، إن الهم الفلسطيني هو هم مصري بالدرجة الأولى ولا أحد يزايد على موقف مصر، مؤكدًا أنه منذ اللحظة الأولى تحرك الرئيس السيسي إقليميًا ودوليًا لمنع تفاقم جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.

وأضاف "الكشكي" في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن الاتجاه نحو المساعدات، فمنذ اللحظة الأولى مصر تكثف اتصالاتها مع المنظمات الإغاثية لنجدة أهالي غزة ولا توجد أي مكالمة دون التأكيد على ضرورة توصيل المساعدات لغزة وحقن الدماء. 

وتابع، لقد رأينا أن كلمة الرئيس السيسي في حفل تخرج الأكاديميات العسكرية كانت واضحة وقوية لكل من يهمه الأمر على مستوى الإقليم والعالم أو لدولة الاحتلال مباشرة، فمصر كانت يقظة وتعرف كيف تتحرك.

الرئيس وجّه رسائل للعالم خلال لقائه بـبلينكن

وأشار إلى أن مصر وجهت الدعوة لاستضافة قمة دولية للسلام، من أجل تناول القضية الفلسطينية وأعقبها لقاء الرئيس السيسي بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والذي حمل رسائل عديدة جدًا للعالم وإسرائيل. 

جمال الكشكي الرئيس السيسي أثبت للعالم إنزلاق العالم لحرب المنظمات الإغاثية

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