نائب يثمّن جهود السيسى لنجدة غزة فى "قمة السبت"

أكد أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، الأهمية القصوى التي تنطوي عليها دعوة الرئيس السيسي، لعقد قمة دولية لبحث مستجدات الأوضاع للقضية الفلسطينية: "دعوة مهمة للغاية وجاءت في وقتها وتؤكد حرص مصر على وقف العنف بقطاع غزة وأعمال القصف الإسرائيلي الوحشية للقطاع".

حل سياسي عادل وشامل

ونوه محسن، في تصريحات اليوم إلى أن مصر تتطلع إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن دعوة مصر لعقد قمة دولية تبحث مستجدات الأوضاع للقضية الفلسطينية يستهدف التوصل إلى حلول سلمية ومستدامة ووقف الصراع الحالي.

تصعيد إسرائيل خطر يهدد أمن المنطقة

وقال عضو الشيوخ إن إسرائيل تجاوزت رد الفعل كما قال الرئيس السيسي إلى العقاب الجماعي وهذا خطر يهدد أمن المنطقة برمتها: "على المجتمع الدولي أن يردع إسرائيل حتى توقف قصفها الوحشي للقطاع".

ولفت نائب الصعيد إلى جهود مصر التي تمتلك تاريخًا طويلًا من الجهود الرامية إلى حل القضية الفلسطينية، والدعم على كل المستويات.

تجديد الالتزام الدولي بحل الدولتين

واختتم محسن بالقول إن القمة الدولية المقترحة من القيادة السياسية المصرية، ستكون فرصة لتجديد الالتزام الدولي بحل الدولتين، وتعزيز الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أراضيها المحتلة.

وتستضيف مصر السبت المقبل قمة القاهرة للسلام التي دعا لها الرئيس السيسي عقب اجتماع مجلس الأمن القومي المصري، الأحد الماضي، برئاسة الرئيس السيسي من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، التي لاقت استجابة كبيرة من دول العالم المختلفة.

تأتي هذه القمة ضمن مساعي مصر لإقرار السلام ووقف العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ووضع حل لأزمة القضية الفلسطينية.