الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب يثمّن جهود السيسى لنجدة غزة فى "قمة السبت"

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

أكد أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، الأهمية القصوى التي تنطوي عليها دعوة الرئيس السيسي، لعقد قمة دولية لبحث مستجدات الأوضاع للقضية الفلسطينية: "دعوة مهمة للغاية وجاءت في وقتها وتؤكد حرص مصر على وقف العنف بقطاع غزة وأعمال القصف الإسرائيلي الوحشية للقطاع".

txt

"كتفنا فى كتف أهلنا بفلسطين".. تضامن مصرى متواصل مع الأشقاء فى غزة (فيديو)

حل سياسي عادل وشامل 

ونوه محسن، في تصريحات اليوم إلى أن مصر تتطلع إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن دعوة مصر لعقد قمة دولية تبحث مستجدات الأوضاع للقضية الفلسطينية يستهدف التوصل إلى حلول سلمية ومستدامة ووقف الصراع الحالي.

txt

خالد الجندى: الرئيس السيسى دعا زعماء العالم لـ"قمة القاهرة للسلام" دعمًا للفلسطينيين

تصعيد إسرائيل خطر يهدد أمن المنطقة 

وقال عضو الشيوخ إن إسرائيل تجاوزت رد الفعل كما قال الرئيس السيسي إلى العقاب الجماعي وهذا خطر يهدد أمن المنطقة برمتها: "على المجتمع الدولي أن يردع إسرائيل حتى توقف قصفها الوحشي للقطاع".

ولفت نائب الصعيد إلى جهود مصر التي تمتلك تاريخًا طويلًا من الجهود الرامية إلى حل القضية الفلسطينية، والدعم على كل المستويات.

txt

أمين "النضال الفلسطيني": قمة السلام ستكون محطة مفصلية في تاريخ قضيتنا

تجديد الالتزام الدولي بحل الدولتين 

واختتم محسن بالقول إن القمة الدولية المقترحة من القيادة السياسية المصرية، ستكون فرصة لتجديد الالتزام الدولي بحل الدولتين، وتعزيز الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أراضيها المحتلة.

txt

نائب سورى لـ"الدستور": دعوة مصر لـ"قمة القاهرة للسلام" تحبط تصفية القضية الفلسطينية

 وتستضيف مصر السبت المقبل قمة القاهرة للسلام التي دعا لها الرئيس السيسي عقب اجتماع مجلس الأمن القومي المصري، الأحد الماضي، برئاسة الرئيس السيسي من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، التي لاقت استجابة كبيرة من دول العالم المختلفة.

تأتي هذه القمة ضمن مساعي مصر لإقرار السلام ووقف العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ووضع حل لأزمة القضية الفلسطينية.

النائب أحمد محسن القضية الفلسطينية الرئيس عبدالفتاح السيسي قمة القاهرة للسلام العنف الإسرائيلي

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

محمود محيى الدين: زيارة وزير الخارجية الأمريكى لإسرائيل "فضيحة"

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

روسيا تدخل على الخط

النائب العام يستقبل وزير قطاع الأعمال العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر "الحل النهائي" إلى زمن "الحيوانات البشرية"(1)

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيرته الكندية يبحثات تطورات التصعيد الإسرائيلى فى غزة

شكرى يدين القصف الإسرائيلى العشوائى ضد الفلسطينيين فى غزة

هل يمكن استضافة 2.5 مليون فلسطينى من غزة فى مصر؟.. وزير الخارجية يجيب