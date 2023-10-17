أستاذ تفسير توضح أحكام بطلان عقد الزواج (فيديو)

كشفت الدكتورة دينا سامي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، عن حالات الحكم ببطلان عقد الزواج ، مؤكدة أن عقد الزواج مثل أي عقد عبارة عن شراكة تقتضي الإيجاب والقبول بين الطرفين، والحنفية قالوا إن الركن الأساسي هو الإيجاب والقبول ولو سقط يكون العقد باطلًا.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية cbc، أن الأمر الثاني إذا لم يكن الزواج بشهود فيكون عقدًا باطلًا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، مشيرة إلى أننا على مذهب أبوحنيفة النعمان، فالولي يكون للبكر ويقوم مقامها.

موانع شرعية تقضي ببطلان عقد الزواج

وأكدت أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، أن هناك موانع شرعية تقضي ببطلان العقد ومنها زواج الأب من ابنته والابنة من شقيقها أو أخيها في الرضاعة أو العكس، فكل هذه العوامل تؤدي لبطلان العقد.