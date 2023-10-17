الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ تفسير توضح أحكام بطلان عقد الزواج (فيديو)

عقد الزواج
عقد الزواج

كشفت الدكتورة دينا سامي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، عن حالات الحكم ببطلان عقد الزواج ، مؤكدة أن عقد الزواج مثل أي عقد عبارة عن شراكة تقتضي الإيجاب والقبول بين الطرفين، والحنفية قالوا إن الركن الأساسي هو الإيجاب والقبول ولو سقط يكون العقد باطلًا.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية cbc، أن الأمر الثاني إذا لم يكن الزواج بشهود فيكون عقدًا باطلًا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، مشيرة إلى أننا على مذهب أبوحنيفة النعمان، فالولي يكون للبكر ويقوم مقامها.

موانع شرعية تقضي ببطلان عقد الزواج

وأكدت أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، أن هناك موانع شرعية تقضي ببطلان العقد ومنها زواج الأب من ابنته والابنة من شقيقها أو أخيها في الرضاعة أو العكس، فكل هذه العوامل تؤدي لبطلان العقد.

عقد الزواج بالبطلان أستاذ التفسير الإيجاب والقبول شهود الموانع الشرعية

مواد متعلقة

تقرير حكومى: عقود الزواج تتراجع لـ62.4 ألف فى مصر خلال شهر

وزير العدل المغربى يسعى لتجريم مطالبة نزلاء الفنادق بتقديم عقد الزواج

إطلاق مبادرة "من حقها أن تحميها" لمناهضة الزواج المبكر بأسوان

هل تُبطل الإصابة بالأمراض المزمنة عقد الزواج؟.. عضو مركز الأزهر يجيب

الأكثر قراءة

"التعليم" تعلن موعد تسكين المقبولين فى مسابقة 30 ألف معلم المرحلة الأولى

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

هيئة البث الإسرائيلية: استشهاد نجل "إسماعيل هنية" فى قصف بقطاع غزة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

تعليمات جديدة من البنك المركزى بشأن استخدام البطاقات الائتمانية فى الخارج

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

د. زين عبد الهادي

بين الأزهرى والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

هيثم الغيتاوى

فى غزة.. لا يلعبون كرة القدم

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيرته الكندية يبحثات تطورات التصعيد الإسرائيلي في غزة

شكرى يدين القصف الإسرائيلى العشوائى ضد الفلسطينيين فى غزة

شكرى يرد على دعوات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى الجنوب