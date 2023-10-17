الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جامعات مصر تنتفض.. أسرة "طلاب من أجل مصر" تنظم حملات مكثفة للتبرع بالدم لصالح الفلسطينيين

جانب من حملات التبرع
جانب من حملات التبرع بالدم

انتفضت الجامعات المصرية، بشكل مكثف من خلال الاتحادات الطلابية وأسرة من أجل مصر، لتنظيم حملات للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين، حيث انطلقت حملات التبرع في عدد كبير من الجامعات، على رأسها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وطب القصر العيني، جامعة حلوان، هندسة المطرية، جامعة المنيا، جامعة أسوان، كلية الحقوق بالمنصورة، مدينة الطلبة بالقاهرة والجيزة، جامعة كفر الشيخ، كلية العلوم جامعة الزقازيق، كلية الطب وكلية التربية بجامعة سوهاج.

ونظمت أسرة طلاب من أجل مصر، حملة التبرع بالدم تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصا من الجامعات على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين؛ امتدادا لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين.

تأتي الحملة في إطار دعم الدولة المصرية قيادة وشعبًا للإخوة في فلسطين، وحرص الجامعات على التضامن مع الأهالي، والمساهمة في إنقاذ الأرواح، ومساعدة المصابين وأسرهم، والتخفيف من حدة أحداث العنف، وشهدت الحملات إقبالا كبيرا من قبل الطلاب وأعضاء هيئة تدريس والعاملين الذين قدموا صورة مشرفة للتضامن الإنساني، بالتواجد بأعداد كبيرة والتبرع بالدم، ومن المقرر أن تستمر لمدة أسبوع لتشمل كليات الجامعة شرق وغرب النيل.

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