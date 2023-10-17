تدشين ملتقى شباب الإعلام الأول بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

تكريم الفائزين فى النسخة الثالثة بمسابقة الإبداع الإعلامي بحضور كوكبة من الإعلاميين

د. هويدا مصطفى عميد كلية إعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: نهدف لتقديم كوادر إعلامية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا

نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ملتقى شباب الإعلام الأول، داخل قاعة المؤتمرات، حيث تم توزيع جوائز النسخة الثالثة من مسابقة الإبداع الإعلامي لعام ٢٠٢٣، وذلك برعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور نهاد المحجوب القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام وبمشاركة مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي.

وفى هذا الإطار قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والراعي المشارك في مسابقة الإبداع الإعلامي، إن تدشين الملتقى والاحتفالية يأتيان استمرارًا للدور الوطني الذي تلعبه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في خدمة الوطن وشبابه ورعاية المتميزين منهم.

وأشارت الدكتورة هويدا مصطفى إلي أهمية الدور في تقديم كوادر إعلامية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليا، وهو الهدف الذي تلاقت فيه الجامعة مع مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي، موضحة أن تقديم جيل جديد من الإعلاميين متسلح بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن أمر حتمى فى ظل ما نواجهه من حروب إعلامية.

وفى السياق قال المستشار الإعلامي عبدالجواد أبوكب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الاعلام والتحول الرقمي، إن تدشين الملتقي ليس غريبًا علي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا التي حافظت علي موقعها في مربع الصدارة منذ أن أسستها السيدة الفاضلة سعاد كفافي التي تعد صاحبة أعظم تجربة لسيدة في مجال التعليم، وأضاف أن الملتقي يأتي في وقته تمامًا حيث يتعاظم دور الإعلام وتتعاظم معه طبيعة الدور الذي يجب أن تلعبه المؤسسات الأكاديمية علي مختلف المستويات، مشيرًا إلي تطلعه لصنع تجربة رائدة تدعم الشباب وتسهم في تأهيلهم ليتصدروا سوق العمل في المستقبل القريب.

وأشارت الدكتورة ماجي الحلواني الرئيس الشرفي لمؤسسة الإعلام والتحول الرقمي إلي أن المؤسسة عكفت خلال الفترة الماضية، وعبر فريق المحكمين من أساتذة وخبراء يمثلون 12 دولة علي اختيار الأعمال المتميزة من الكم الهائل من المشروعات المقدمة في التخصصات والأقسام المختلفة، وخصصت جائزة الإبداع لأفضل إنتاج للمشاريع الجماعية للأقسام وأيضا جائزة تشجيعية لبعض المشروعات الأخرى، بالإضافة إلي الجوائز الخاصة بالفئات المختلفة للمشروعات التي تميزت بمجاراة التطور التكنولوجي الهائل في المهنة والمعطيات المذهلة للإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي.

فيما قال الأستاذ الدكتور أشرف جلال رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون والرئيس العام للجان التحكيم أن النسخة الثالثة من المسابقة هذا العام شهدت تنافسا كبيرًا واضطرت العديد من اللجان إلي القيام بإعادة التحكيم مرات عديدة لنفس الأعمال لاختيار الأعمال الفائزة وضمان الفرصة العادلة للجميع، وأعرب عن تقديره لجميع أعضاء لجان التحكيم على تعاونهم وتجاوبهم وتطلعه في العام القادم لمشاركات أخرى متميزة مع الزيادة الكبيرة في أعداد المتسابقين على في كافة فروع ومجالات المسابقة التي تتطور عامًا بعد عام كأكبر مسابقة لمشروعات التخرج في الشرق الأوسط والعالم العربي والقارة الإفريقية.

وشارك فى الملتقى د. لمياء محمود رئيس اللجنة الدائمة للإعلام باتحاد الإذاعات العربية والأستاذة ريهام الهاشمى عن جامعة الدول العربية، وبحضور عمداء ورؤساء أقسام الإعلام بالجامعات المصرية والعربية، كما كرمت كلية الإعلامى د. ماجى الحلوانى الرئيس الفخري للمؤسسة وعميدة كلية الإعلام سابقا، كما كرمت المؤسسة عميد كلية الإعلام.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخرًا بيوبيلها الفضي ومرور 25 عامًا على إنشائها.