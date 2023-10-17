الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد قيادى عسكرى كبير فى كتائب القسام

غزة
غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استشهاد أحد قادتها العسكريين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأفادت بيان مقتضب أصدرته كتائب القسام، عصر اليوم الثلاثاء، باستشهاد أيمن نوفل عضو المجلس العسكري العام، وقائد لواء الوسطى إثر قصف إسرائيلي على مخيم البريج.

ولم يوضح بيان القسام، ما إذا كان الشهيد نوفل قد ارتقى بمفرده أم كان برفقته أحد من أفراد أسرته، كما حدث مع رئيس القضاء في حركة حماس تيسير إبراهيم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة حماس، استشهاد رئيس القضاء في الحركة في قصف إسرائيلي على غزة.

وقالت الحركة في بيان لها أوردته وسائل إعلام محلية: بأسمى آيات الفخر والاعتزاز نزفّ الشهيد القائد الدكتور تيسير إبراهيم، رئيس القضاء الحركي.

وأضافت أن إبراهيم استشهد وعائلته في قصف إسرائيلي استهدف منزله في قطاع غزة.

وتتواصل المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، ضمن العدوان الذي دخل يومه الـ11، فيما يتوسع جيش الاحتلال في استهداف البنايات السكنية ما يؤدي إلى تسجيل عشرات الشهداء والجرحى مع كل غارة تشنها قوات الاحتلال.

المجازر الإسرائيلية تأتي بعدما تعرضت دولة الاحتلال لضربة قاصمة في 7 أكتوبر الجاري، عندما نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى.

وجاءت عملية طوفان الأقصى ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

وفيما يقول جيش الاحتلال إن ضرباته تستهدف القضاء على حركة حماس وتفكيك بنيتها العسكرية، إلا أن الغارات العنيفة تنهال على البنايات السكنية ما أدّى إلى استشهاد قرابة الثلاثة آلاف شخص، أغلبهم من النساء والأطفال.

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