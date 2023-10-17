الاتحاد الإقليمى للجمعيات بالغربية يُدين اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين

أدان واستنكر مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بمحافظة الغربية، اعتداءات قوات الاحتلال المتكررة على الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة المحتل، والتي أسفرت عن وقوع شهداء ومصابين من أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء، وهو ما يعكس الإصرار الإسرائيلى على مواصلة الاعتداءات والاقتحامات، وارتكاب المجازر في حق الفلسطينيين.

ودعا مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالغربية لاتِّخاذ موقف عربي وإسلامي موحد تجاه الانتهاكات الإسرائيلية التي ينتهجها الكيان الغاشم في مدينة جنين الفلسطينيَّة المحتلة، مع التأكيد على مواصلة دعم نضال الشعب الفلسطيني المشروع في وجه الكيان المحتل الذي تمرَّس على قتل الأبرياء والاعتداء على الأطفال والنساء والرجال، وسلب الحقوق وسرقة الأراضي والممتلكات.

كما طالب مجلس إدارة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات بالغربية، المجتمع الدولي بتحمُّل مسئولياته تجاه ما يجري على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتصدي بقراراتٍ حاسمةٍ لوقف عبث هذا الكيان بحقوق الفلسطينيين الأبرياء، وتعدِّيه السافر والمتواصل على أرضهم وممتلكاتهم، داعيًا المولى، عز وجل، أن يتغمَّد شهداءنا- شهداء فلسطين- بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحرِّرَ فلسطين والمسجد الأقصى من طغيان هذا العدو الغاشم.