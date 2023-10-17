الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"مسافة السكة"… "إكسترا نيوز" تستعرض المساعدات الإغاثية والإنسانية لأهالي فلسطين

مصر لفلسطين مسافة
مصر لفلسطين مسافة السكة

استعرضت فضائية “إكسترا نيوز” تكدس سيارات أكبر قافلة محملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر، من قبل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت شعار "مصر لفلسطين مسافة السكة".

مصر لفلسطين مسافة السكة

وتصطف الكثير من الشاحنات التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والتي شارك بها المواطنين ومؤسسات التحالف الوطني والمجتمع المدني والعمل التنموي، ويشارك عدد كبير من الشباب المصري المتطوعين في إعداد المساعدات تحت شعار "مصر لفلسطين مسافة السكة".

وتأتي القافلة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر ضد غزة.

 

مصر لفلسطين مسافة السكة الإغاثية والإنسانية مصر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الرئيس عبدالفتاح السيسي غزة

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