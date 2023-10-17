الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انتهاكات الاحتلال تسقط 40 شهيدا جديدا في قطاع غزة

غزة
غزة

استُشهد 40 فلسطينيًا، وأصيب العشرات بجروح، جراء قصف إسرائيلي استهداف منزلا في مُعسكر "خان يونس" جنوب قطاع غزة.

وأفادت تقارير صحفية فلسطينية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا يعود لعائلة اللمداني، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 40 مواطنا، معظمهم من نازحي شمال قطاع غزة.

خان يونس ورفح

وقد استشهد عشرات الفلسطينيين في خان يونس ورفح منذ صباح اليوم، جراء القصف العنيف من قبل طائرات الاحتلال على منازل الموطنين الفلسطينيين.

ولليوم الحادي عشر على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعا آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.

قصف إسرائيلي خان يونس غزة قطاع غزة الاحتلال رفح العدوان الإسرائيلى

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