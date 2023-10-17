كنائس غزة تصلي من أجل وقف العدوان ورجال الكنيسة يشاركون بالمسيرات (صور)

نشر المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صور للكنائس في غزة أثناء صلواتها من أجل وقف العدوان، كما نشر صورا لمشاركة رجال الكنيسة في مسيرة بيت جالا.

يوم صوم وصلاة

وقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، بأن الكنائس المسيحية في القدس أعلنت بأن اليوم هو يوم صوم وصلاة تضامنا مع اخوتنا المتألمين والمنكوبين والمعذبين في هذه الأوقات العصيبة التي نمر بها جميعا، الكنيسة وقفت دائما مع كل إنسان متألم ومعذب بغض النظر عن انتماءاته الدينية، فالمحبة عندنا ليست مشروطة بأي انتماء ديني او عرقي .

نرفض الحروب بكافة أشكالها وألوانها واستهداف المدنيين الأبرياء

نرفض الحروب بكافة أشكالها وألوانها ونرفض استهداف المدنيين الأبرياء ونصلي من اجل ان تتحقق العدالة في هذه الارض المقدسة ، فكل ما يحدث عندنا سببه انعدام وجود العدالة ، وأولئك الذين يتحدثون عن السلام يجب أن يؤكدوا اولا على مسألة العدالة التي بدونها لا يمكن ان يكون هنالك سلام .

وتابع، إن انعدام وجود العدالة هو الذي اوصلنا الى ما وصلنا اليه ونسأل الله بأن ينير العقول والضمائر لكي تصحو من كبوتها ولكي تعمل بشكل اكبر من اجل تحقيق العدالة المغيبة في بلادنا لكي ينعم شعبنا الفلسطيني بحرية طال انتظارها .

نلتفت الى اهلنا في غزة وقلوبنا يعتصرها الالم على هذا الدمار وعلى هذه المشاهد المروعة التي فيها يقتل اناس ابرياء وتدمر منازل على من فيها .

وأضاف لمطران عطا الله حنا، ندعو لوقف هذا العدوان وقفا للدمار وحقنا للدماء ، فقد باتت مشاهد الموت في غزة في كل يوم مشاهد تقشعر لها الابدان وندعو لتحرك عالمي ولتحرك انساني ولتحرك من قبل المرجعيات الدينية كلها من اجل وقف هذا العدوان ، فكفانا دمارا وخرابا وقتلا.

غزة لا يستحق اهلها وابناءها ان يعاملوا بهذه القسوة ، نناشد مجددا كل إنسان حر وخاصة المرجعيات الروحية في كل مكان، بأن يكون هنالك جهد أكبر ومبادرات أقوى من اجل وقف اطلاق النار ووقف العدوان ، فالخسائر فادحة والدمار هائل والمشاهد مروعة .