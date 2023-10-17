الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كنائس غزة تصلي من أجل وقف العدوان ورجال الكنيسة يشاركون بالمسيرات (صور)

عطا الله حنا
عطا الله حنا

نشر المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صور للكنائس في غزة أثناء صلواتها من أجل وقف العدوان، كما نشر صورا  لمشاركة رجال الكنيسة في مسيرة بيت جالا.

يوم صوم وصلاة 

وقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، بأن الكنائس المسيحية في القدس أعلنت بأن اليوم هو يوم صوم وصلاة تضامنا مع اخوتنا المتألمين والمنكوبين والمعذبين في هذه الأوقات العصيبة التي نمر بها جميعا، الكنيسة وقفت دائما مع كل إنسان متألم ومعذب بغض النظر عن انتماءاته الدينية، فالمحبة عندنا ليست مشروطة بأي انتماء ديني او عرقي .

نرفض الحروب بكافة أشكالها وألوانها واستهداف المدنيين الأبرياء

نرفض الحروب بكافة أشكالها وألوانها ونرفض استهداف المدنيين الأبرياء ونصلي من اجل ان تتحقق العدالة في هذه الارض المقدسة ، فكل ما يحدث عندنا سببه انعدام وجود العدالة ، وأولئك الذين يتحدثون عن السلام يجب أن يؤكدوا اولا على مسألة العدالة التي بدونها لا يمكن ان يكون هنالك سلام .

وتابع، إن انعدام وجود العدالة هو الذي اوصلنا الى ما وصلنا اليه ونسأل الله بأن ينير العقول والضمائر لكي تصحو من كبوتها ولكي تعمل بشكل اكبر من اجل تحقيق العدالة المغيبة في بلادنا لكي ينعم شعبنا الفلسطيني بحرية طال انتظارها .

نلتفت الى اهلنا في غزة وقلوبنا يعتصرها الالم على هذا الدمار وعلى هذه المشاهد المروعة التي فيها يقتل اناس ابرياء وتدمر منازل على من فيها .

 وأضاف لمطران عطا الله حنا، ندعو لوقف هذا العدوان وقفا للدمار وحقنا للدماء ، فقد باتت مشاهد الموت في غزة في كل يوم مشاهد تقشعر لها الابدان وندعو لتحرك عالمي ولتحرك انساني ولتحرك من قبل المرجعيات الدينية كلها من اجل وقف هذا العدوان ، فكفانا دمارا وخرابا وقتلا.

غزة لا يستحق اهلها وابناءها ان يعاملوا بهذه القسوة ، نناشد مجددا كل إنسان حر وخاصة المرجعيات الروحية في كل مكان، بأن يكون هنالك جهد أكبر ومبادرات أقوى من اجل وقف اطلاق النار ووقف العدوان ، فالخسائر فادحة والدمار هائل والمشاهد مروعة .

عطا الله حنا المطران عطا الله حنا المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية ل المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس

مواد متعلقة

تفاصيل اليوم الثالث عشر من أعمال الجمعية العامة الـ 16 لسينودس الأساقفة

الأنبا بشارة جودة يتفقد مدرسة الراعي الصالح بملوي

الأنبا توما حبيب يتفقد اجتماع خدام التربية الدينية برعية سوهاج

الأنبا بولا يحتفل باليوم العالمي للرسالة بدير القديسة أوتيلين بألمانيا

زيارات رعوية للأنبا باسيليوس فوزي في ايبارشية المنيا للكاثوليك

في ذكرى قائد المئة الشهيد.. المارونية: لونجينوس كان يشرف على صلب المسيح وتحول لقديس

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل باثنتين من قديساتها

الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل بتذكار قائد المئة

الأكثر قراءة

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

"أمها رجعت فجأة".. مدرس يقفز من السادس لإخفاء علاقته بطالبة في الإسكندرية

"أخت بلادى".. إشادات واسعة بإذاعة النشيد الوطنى السودانى فى مدرسة مصرية

عاجل.. أول تعليق لإسرائيل على فيديو رهينة حركة حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

د. زين عبد الهادي

بين الأزهرى والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

هيثم الغيتاوى

فى غزة.. لا يلعبون كرة القدم

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الاختيار الصعب.. هل يختار نتنياهو حرب طويلة مع حماس على حساب الرهائن؟

جيش الاحتلال عن وضع قطاع غزة بعد إنهاء عدوانه: سيكون قضية عالمية

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟