الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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مصر

"الطاقة الذرية" تشارك باجتماع كفاءات الابتكار للتقنيات النووية بفيينا

الدكتورة غادة عادل
الدكتورة غادة عادل محمود

شاركت الأستاذة الدكتورة غادة عادل محمود، وكيل شعبة التشعيع الصناعي بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية، بالاجتماع الفني حول إدارة كفاءات الابتكار لتبني التقنيات النووية الجديدة والذي عقد بالوكالة الدولية بالطاقة الذرية بفيينا.

وصرحت محمود عند عودتها للقاهرة، بأن الاجتماع الفني قد ركز على أهمية إدارة كفاءات الابتكار لتبني التقنيات النووية الجديدة ليظل هذا المجال قادرًا على المنافسة ولتسريع نشر هذه التكنولوجيات الجديدة في الصناعة النووية، ويعد تحديد الكفاءات الجديدة أمرًا أساسيًا من أجل تنفيذ وإدارة التكنولوجيات النووية المبتكرة بنجاح.

ويهدف الاجتماع الفني إلى تبادل الممارسات الجيدة والخبرات والمعلومات المتعلقة بالاستخدام الفعال لكفاءات الابتكار لاعتماد التكنولوجيات الجديدة في الصناعة النووية بين المشاركين.

وشاركت غادة عادل بعرض عن كفاءة الابتكار باستخدام تكنولوجيا أشعة جاما لتطوير مواد التعبئة والتغليف المستدام مع التركيز على كيفية بناء القدرات لتوفير كوادر جديدة في هذا المجال وقد شارك في الاجتماع مجموعة من الخبراء من البرازيل، روسيا، كوريا، تركيا، بولندا، الهند، وغانا.

رفع الوعي بالأثر الإيجابي للابتكارات وكفاءة القوى العاملة في المجال النووي



وخلص الاجتماع لمجموعة من النتائج وتشمل ضرورة تحديد الكفاءات الجديدة اللازمة في المناصب الوظيفية الحالية لتسريع اعتماد الابتكارات التكنولوجية لتحسين أو تحسين التشغيل والصيانة في المفاعلات القائمة، تحديد الوظائف الجديدة المطلوبة والتي سيتم توفيرها  نتيجة للتصاميم التكنولوجية الجديدة وسيتم تطوير هذه المناصب الوظيفية الجديدة كمجموعة من المهام والكفاءات عند الحاجة إليها، ضرورة رسم خرائط للكفاءات التكنولوجية الجديدة ذات الصلة بالمجال النووي التي سيتم إدراجها في برامج تنمية الموارد البشرية، ولا سيما في التكنولوجيات النووية الجديدة مثل المفاعلات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وختامًا، رفع مستوى الوعي بالأثر الإيجابي للابتكارات ورسم خرائط الكفاءة للقوى العاملة في المجال النووي لتسريع نشر التكنولوجيات الجديدة.

وصرح الأستاذ الدكتور عمرو الحاج، رئيس الهيئة، بأن الهيئة تؤكد على ضرورة توفير الكوادر الجديدة لضمان الاستدامة بها مع أهمية تدريب الكوادر البشرية لتوفير كفاءات تتعامل مع مهارات الابتكار لتبني التقنيات النووية الجديدة.

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