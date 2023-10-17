الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تطوير التعليم بالوزراء" يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة الإسكندرية في التدريب والاستشارات الهندسية

البروتوكول
البروتوكول

وقع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ويمثله الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام للصندوق، بروتوكول تعاون مع جامعة الإسكندرية، ويمثلها  الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة.


حضر توقيع البروتوكول المستشار محمد إبراهيم المستشار القانوني للصندوق، د. محمد بدوي عميد الكلية التكنولوجية بالقاهرة، د. إسلام هلالي عميد الكلية التكنولوجية بالفيوم، د. أحمد سعد عميد الكلية المصرية الألمانية بأسيوط، د. أميمة نبيل مساعد الأمين العام للصندوق، وعبد المجيد محمد عبد المجيد المدير المالي والإداري بالصندوق، ومصطفى أحمد أمين عام الجامعة التكنولوجية، ومن جامعة الإسكندرية د. سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، د. وليد البرقي وكيل كلية الهندسة لخدمة المجتمع ومدير المركز الهندسي، د. عبد العزيز عمارة مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.


قال د. أحمد الحيوي، الأمين العام للصندوق، إن البروتوكول يهدف إلى إيجاد الإطار الملائم الذي يتم من خلاله تيسير التعاون بين جامعة الاسكندرية، وصندوق تطوير التعليم في مجالات الاستشارات الهندسية وتدريب أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى الخاصة بجامعة مصر التكنولوجية الدولية التي يشرف عليها الصندوق.

رئيس جامعة الإسكندرية وأمين صندوق تطوير التعليم يوقعان بروتوكول تعاون


وأضاف في – البيان الصحفي الصادر عن الصندوق – أن البروتوكول يشمل قيام جامعة الإسكندرية من خلال مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات التابعة له بتحديد الاحتياجات التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بجامعة مصر التكنولوجية الدولية التابعة للصندوق أو أي جهة أخرى يحددها صندوق تطوير التعليم، كما تلتزم الجامعة من خلال خبراء مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات التابعة للجامعة بتصميم البرامج التدريبية التي تحقق الاحتياجات التدريبية لرفع كفاءة  المتدربين بجامعة مصر التكنولوجية الدولية أو أي جهة أخرى يحددها الصندوق  .


وأوضح «الحيوي» أن البروتوكول يأتي حرصا من الصندوق على رفع كفاءة اعضاء هيئة التدريس، ورفع جودة التعليم في جامعة مصر التكنولوجية الدولية التي تضم ثلاث كليات تكنولوجية وهي كلية القاهرة التكنولوجية، وكلية الفيوم التكنولوجية، والكلية المصرية الألمانية بأسيوط، كما تضم الجامعة خمسة مدارس فنية.

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وأشار د. أحمد الحيوي، إلى أنه يحق لصندوق تطوير التعليم بموجب هذا البروتوكول الاستفادة من خبرات المركز الهندسي للخدمة العامة بكلية الهندسة التابع لجامعة الإسكندرية، فى مجال الاستشارات الهندسية أو التصميم أو الإشراف الدائم أو الدوري بحسب الأحوال، على العمليات المسندة من الصندوق أو بالانابة عنه في أي مما ذكر طبقا لما يتفق عليه بين الطرفين في كل عملية على حدة.

صندوق تطوير التعليم مجلس الوزراء جامعة الإسكندرية الكلية التكنولوجية بالقاهرة جامعة مصر التكنولوجية الدولية

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