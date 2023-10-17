حرب إسرائيل الخاسرة

في اطار الصدمة التي احدثتها الهجمة القتالية المفاجئة من حماس "طوفان غزة" في 7 أكتوبر 2023، والتي هزت اركان إسرائيل وكشفت عن ثغرات خطيرة في المنظومة الأمنية المتقدمة التي أحاطت بها إسرائيل حدودها مع قطاع غزة، هددت إسرائيل بسحق حماس وابادتها إبادة كاملة من خلال اجتياح غزة بقوة عسكرية ماحقة من البر والبحر والجو. واصطفت مع إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية التي صرحت بأنها تقف مع إسرائيل والدفاع عن بقائها دوما وابدا (رغم أن ما تقوم به إسرائيل ليس دفاعا عن بقاءها ولكن هجوما غير مبرر لتستمر في احتلالها لفلسطين وبناء مستوطنات وتهويد القدس)

ومع التهديد المتواصل بالغزو البري بعد ما يقارب 10 أيام تقوم إسرائيل بالفعل بقصف جوي وبري مستمر للمباني السكنية والمستشفيات داخل غزة مما ترتب عليه مقتل 2800 طفل ورجل وامرأة و8000 جريح. كما قامت إسرائيل بفرض حصار قطاع غزة وقطعت عن أهالي غزة الماء والغذاء والوقود والكهرباء. كما انها طالبت من مليون فلسطيني في شمال غزة اخلاء منازلهم واخلاء المستشفيات والرحيل الي الجنوب في خلال 24 ساعة فقط! وعندما يواجه الإسرائيليين بأبعاد هذه الجريمة التي ترقي الي جريمة حرب ضد الإنسانية وتندرج تحت جريمة الإبادة الجماعية، فأنهم يصرحون بأن قرار تهجير وترحيل الفلسطينيين يهدف الي انقاذ حياتهم عندما تقتحم القوات الإسرائيلية البرية غزة لتسحق حماس، في مغالطة صريحة لأن تهجيرهم بدون تأمين ترحيلهم وتوفير مطالب الحياة لهم في ملاجئهم يعني بالفعل اصدار حكم بإعدامهم، وهل التهجير القسري ليس سوي خطوة لترويع الفلسطينيين ونزوحهم الي لاجئين، واحتلال غزة واحلالها بمستوطنات إسرائيلية كما يحدث في الضفة الغربية. وكان من المخططات الإسرائيلية أن يتم تهجيرهم الي الأراضي المصرية في سيناء، وهو ما رفضته مصر مسبقا وحاليا، وما يرفضه الفلسطينيون الذين عانوا من نكبة التهجير القسري الذي تسببت فيه المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية الإرهابية في 1948.

وبينما تهدد إسرائيل بالهجوم البري تستمر في قصفها لغزة وتدمير بنيتها الأساسية بينما تتراكم الجثث تحت الأنقاض بما يسببه ذلك من كارثة بيئية محققة. واذا ما كان غرض إسرائيل من تهجير الفلسطينيين المدنيين هو الحفاظ علي حياتهم اثناء الاجتياح البري المرتقب فلماذا بادرت بقصف المنازل وقتل 2800 مدني حتي حينه، ولماذا لا تسمح بمرور المساعدات الطبية والغذائية من ممر رفح، ولماذا قصفت الممر عدة مرات وهددت بقصف قوافل الإنقاذ، علما بأن الوضع الحالي قد اصبح كارثي بكل المقاييس ويزداد حدة كل ساعة تمر.

وعلي فرض أن الغرض من الغزو البري المرتقب هو القضاء علي حماس، فهل القضاء علي حماس لا يمكن أن يحدث دون هجوم بري مكثف؟ ولماذا لا يتم من خلال عمليات نوعية –دون ترويع الأهالي وتهجيرهم وقصفهم ليلا ونهارا- علما بأن التكلفة البشرية لهجوم بري ستكون جسيمة وسيسقط من خلالها مئات الجنود الإسرائيليين، علما بأن العملية العسكرية في جنوب لبنان في 2006 أدت الي مقتل 121 جندي إسرائيلي وسقوط 1244 جرحي خلال 33 يوم من القتالي الضاري. ولنا أن نتصور ضراوة القتال في الشوارع والانفاق في مواجهة قوة إسرائيلية مهاجمة هدفها القضاء المبرم علي حماس بل أمل في النجاة، علما بأن حماس استعددت بالتأكيد للهجوم البري، وبأن نجاحها الاستراتيجي والتكتيكي والاستخباراتي في "طوفان غزة" سيفاقم من الخسائر المرتقبة في صفوف المهاجمين.

ولن نتوقف هنا علي التكلفة الاقتصادية والمالية لهذه العملية العسكرية والتي ستغطيها بالتأكيد المساعدات الأمريكية وهبوط قيمة العملة الإسرائيلية التي تجري حاليا بالفعل، ناهيك عن تأثير الحرب علي الاستثمارات والسياحة. وهل تصبح إسرائيل عبئا علي أمريكا من ناحية لما ستؤدي اليه جرائم الحرب من فضح سياسات إسرائيل للرأي العام الأمريكي من ناحية ومن ناحية أخري بازدياد تكلفتها العسكرية والمالية في عالم متعدد الأقطاب تجد أمريكا نفسها في مواجهة مع روسيا والصين.

وربما كان الأهم انه من المستبعد أن تقضي علي حماس قضاء نهائيا، كما لن تقضي علي حزب الله في حرب لبنان في 2006، وحتي لو نجحت في ذلك، فلن تنتهي المقاومة الفلسطينية المسلحة، وسيظهر جيل جديد من أطفال وصبية وشباب هذه النكبة الثانية ممن فقدوا عائلاتهم وممن عانوا من مأساة التهجير والترويع وفقدان الأمن والأمان.

ومن منظور أخر فهل من الممكن خلال اقتحام غزة استخلاص الأسري وهم حوالي 199 شخص الذين تتحفظ عليهم حماس دون تعرضهم لخطر الموت من جراء القصف والتدمير؟ وبالطبع لن تفرج حماس عن الأسري وهم مهددون بالإبادة ولم تتخذ إسرائيل أي وسيلة دبلوماسية للإفراج عنهم، ويبدو أن إسرائيل لا تهتم بحياة الأسري، لأن إسرائيل ستتهم حماس بأنها المسئولة عن مقتلهم خلال الاجتياح البري للاكتساب التعاطف معها.

ولا نستبعد أن تتوسع الحرب لتشمل جبهات اخري وهو ما تخشاه إسرائيل وامريكا والذي قد يتسبب في حرب إقليمية. وعلي الأقل ستنهار كل آمال إسرائيل في التطبيع مع البلدان العربية.

كما أن خطاب الكراهية الذي تروجه إسرائيل وجرائم الحرب التي تقترفها إسرائيل سيؤديان الي استهداف اليهود من ناحية والمسلمين من ناحية أخري في موجة جديدة من العداوات الطائشة علي أساس ديني، كما تدل علي ذلك بالفعل مقتل طفل طعنا لمرات ومرات بالسكين وهو في منزله في الينوي بامريكا، ومقتل شخصين في السويد قتلا بالرصاص انتقاما للمسلمين.

ستخسر الحرب لما ستتكبده من خسائر فادحة في الأرواح، وستخسرها لأنها ستتسبب في موت الأسري، وستخسرها لأنها لن تقضي علي حماس، وستخسر خسارة مدوية علي الصعيد المعنوي لما تقوم به من جرائم حرب ضد الإنسانية، وستخسر الحرب لأنها ستعاني من أزمات داخلية لمن لن يسمح ضميرهم بما تسببت فيه حكوماتهم.

لا بديل لإنهاء العدوان الإسرائيلي الإجرامي بكل صوره قبل أن تتفاقم الكارثة، ولا تبرير لشريعة الغاب والانتقام بدون أي اعتبار للدوافع والظروف والأسباب، والتصرف بحكمة في هذا الوقت العصيب وتقدير متروى للعواقب ومدي خطورتها واحتمالاتها، وتوابعها على المدي الطويل. وأن يتم على وجه السرعة وقف استهداف طواقم الغوث والدفاع المدني لإنقاذ ما يزيد علي 8000 جريح والبحث تحت الأنقاض عن الجثث التي سقطت نتيجة للقصف الإسرائيلي الضاري. كل ذلك كمرحلة أولي لفرض سلام دائم من خلال انهاء الاحتلال الإسرائيلي وعلي أساس حل الدولتين بصورة عادلة تضمن للفلسطينيين الأمان والاستقلال.