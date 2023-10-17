الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

ملتقى ضمان جودة التعليم يُكرّم عمداء الكليات والبرامج المعتمدة بجامعة الأزهر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

كرم الدكتور علاء الدين عشماوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عمداء الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد.

واكد  عشماوي حرص هيئة ضمان الجودة على الارتقاء بمنظومة التعليم الأزهري؛ لما له من أهمية بالغة لمصر والعالم، مشيرًا إلى أن انعقاد الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري جاء في هذا السياق، وياتي بالتوازي مع توجهات الدولة المصرية بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بالتعليم؛ كونه ركيزة أساسية وقاطرة التنمية الحقيقية في الجمهورية الجديدة، بجانب تكريم منطقة الدقهلية الأزهرية بفوزها بالمركز الأول علي مستوي الجمهورية باعتماد عدد ( 146) معهدا أزهريا.

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رئيس جودة التعليم: التعليم الأزهرى سيظل إحدى ركائز منظومة التعليم فى مصر

جاء التكريم بحضور فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتورة راجية طه، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الأزهري، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب.

الدكتور علاء الدين عشماوي ضمان جودة التعليم والاعتماد عمداء الكليات شهادة الاعتماد الارتقاء بمنظومة التعليم

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