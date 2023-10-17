الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": يهود يتظاهرون أمام البيت الأبيض ويطالبون بكبح العدوان على غزة

يهود يتظاهرون أمام
يهود يتظاهرون أمام البيت الأبيض

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بوجود تظاهرات لليهود أمام البيت الأبيض ويطالبون بكبح العدوان على قطاع غزة.

استشهاد 28 مواطنًا بينهم أطفال ونساء بقصف منزل عائلة زعرب

واستشهد العشرات من المواطنين، وأصيب عشرات آخرون، اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف عددًا من المنازل على رءوس ساكنيها في رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 28 مواطنًا بينهم أطفال ونساء بقصف منزل عائلة زعرب المكون من 5 طوابق على رءوس ساكنيه وإصابة عشرات من المواطنين.

كما قصفت طائرات الاحتلال عددًا من المنازل والمباني في أحياء مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

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