الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السفير حسين هريدى لـ"الشاهد": إسرائيل دولة احتلال تقتل الفلسطينيين يوميًا

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والسفير حسين هريدى

أوضح السفير حسين هريدي، وزير الخارجية الأسبق، مفاتيح التعامل مع الشخصية الإسرائيلية، قائلًا: "لقد تعاقب علينا ثلاث سفراء إسرائيليين، ومن الواضح أنهم كانوا لا يعرفون خلفيتي، أو اعتقدوا أننا من المسؤولين المصريين في ذلك الوقت، الذين من الممكن أن ينساقوا خلف أحاديثهم الجميلة عن السلام والتعايش، لكنني كنت أرد عليهم ردودا في بعض الأحيان هم يرونها قاسية، لكن في حدود الدبلوماسية. 

وأضاف السفير حسين هريدي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه توجد أشياء حدثت، كنت أتمنى أنها لا تحدث، وهي أن هناك أناس في مصر خارج الدوائر الحكومية يتعاونون معهم. 

وتابع: "قد حزنت كثيرًا أن هناك أناس في مصر يتعاونون مع الأمريكان والإسرائيليين على حساب مصر بهذا الشكل، لن أذكر أسماء، لكن يوجد اثنين من بينهم يُشار إليهم بالبنان ويتم الإشادة بهم، والواحد ساكت، مش عايز أستخدم كلمة عمالة، لكنه الانبهار، لدرجة أنني بيني وبين نفسي أتساءل، أنتم منبهرين بإيه؟، دول محتلين أراضي، محتلين الجولان ويقتلون الفلسطينيين يوميًا، ومحتلين الضفة الغربية ولن ينسحبوا منها، وقد كانت البيانات لدينا، والدليل على ذلك الرسائل بين بوش وشارون، منبهرون بإيه؟! بقوة غاشمة؟! دولة لا تفهم إلى لغة القوة".

برنامج الشاهد

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض. ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

 

 

 

السفير حسين هريدي إسرائيل القضية الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي برنامج الشاهد

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