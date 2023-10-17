عاجل.. قتيلان بإطلاق نار فى بروكسل وفرار المشتبه به من موقع الحادث

قتل شخصان بإطلاق نار، منذ قليل، فى بروكسل وفق ما أفادت النيابة العامة فى العاصمة البلجيكية، وفرار المشتبه به.

وقال مصدر قريب من الملف إن مقطعا مصورا يتضمن تبنى هذه الجريمة المزدوجة ويظهر رجلا يتحدث باللغة العربية، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

واكتفت متحدثة باسم النيابة العامة بالإشارة إلى أن تحقيقا قد فتح، من دون أن تتناول حتى الآن دوافع ما جرى.

من جهتها، تقوم النيابة الفيدرالية المكلفة بملفات الإرهاب بالتحقق من احتمال وجود دافع إرهابي.

وبحسب تسجيل فيديو بثه موقع صحيفة هيت لاتست نيوز، فر القاتل الذى يرتدى سترة برتقالية وكان يتنقل بواسطة دراجة نارية، بعدما استخدم بندقية رشاشة وأطلق منها 4 عيارات نارية على الأقل.

وحصل إطلاق النار قرب ساحة سانكتيليت فى الأحياء الشمالية للعاصمة البلجيكية.