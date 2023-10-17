هريدى لـ"الشاهد": مصر لا تعطى ظهرها للفلسطينيين.. وعلينا الاستعداد للمخطط الصهيونى

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المخطط الصهيوني يعمل على تفريغ غزة والضفة الغربية من سكانها الأصليين.

وقال خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الذى يقدمه الدكتور محمد الباز، مساء الاثنين، إنه في عام 2018 إسرائيل أعلنت أنها دولة قومية لليهود.

وأضاف: "عندما نجد مليون فلسطيني على الحدود يهربون من الآلة العسكرية الإسرائيلية، ويبغون الحماية وليس التوطن، وليس الإقامة الدائمة وإنما لوقاية من بطش إسرائيل، لأن العدوان الإسرائيلي قائم إذا دخلت غزة، ستكون هناك مجزرة، لأن الجيش الإسرائيلي لا يريدي تحقيق نصر عسكري، وإنما يدخل ليقتل ويبيد ويدمر".

وتابع: "مصر لا تستطيع أبدًا أن تعطي ظهرها للفلسطينين، ولكن التصرف بما يحافظ على القضية الفلسطينية والأراضي المصرية، ولا مساس بالسيادة المصرية، ولا بحدودنا على عام 1906 مع فلسطين، وإنما اتحدث من منطلق قومي وإنساني، يجب من الآن أن نفكر إذا واجهنا هذا الوضع ما العمل، ورأيي الشخصي، أن مصر لا تستطيع أن تدير ظهرها للفلسطينين في قطاع غزة، ولكن المعادلة صعبة".

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.