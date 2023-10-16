الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسين هريدى لـ"الشاهد": أهم ملامح الربيع العربى هى تدمير الجيوش واستبدال الأنظمة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وحسين هريدي

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الإخوان المسلمين كانت تسعى خلال عام حكمهم الأسود إلى تنفيذ المخطط الشيطاني وتشكيل أهل غزة في سيناء. 

وقال خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الذى يقدمه الدكتور محمد الباز، مساء الإثنين: "وبهذه المناسبة نحيي شهداء الجيش والشرطة والمدنيين الذين ضحوا بحياتهم ضد هذه المخطط، وبالتالي هذا أحد الأسباب التي تفسر شراسة معاداة الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية لثورة 30 يونيو 2013، لأن الإخوان كانوا فرصة كبيرة علي الأقل لمعالجة مشكلة اللاجئين، وعند ملاحظة الربيع العربي هو استبدال نظم جمهورية بنظم دينية، في تونس وليبيا ومصر وسوريا، وهذه الدول حاربت إسرائيل بجيوشها".

وأضاف: "الربيع العربي كان له دستور تدمير الجيوش واستبدال الأنظمة الوطنية بأنظمة دينية لإذابة قضية اللاجئين، وتهجير جزء من الفلسطينيين إلى ولاية من ولايات الأنظمة الدينية، وهذا يخدم الفكر الصهيوني، وهو الاستيلاء علي الضفة الغربية، وتفريغها من سكانها الأصليين مثلما حدث في فلسطين 1948، ومن يستمر سيخضغ لقوانين إسرائيلية، مع خلاف رئيسي أن إسرائيل لم تعلن نفسها دولة قومية في 1948، ولكنها في 2018 أعلنت أنها دولة قومية لليهود، وبالتالي كانت لعبة كبيرة فشلت لصمود سوريا".

 وأكمل: "ثورة 30 يونيو، وتقديري الشخصي أن شراسة مواجهة الأنظمة الغربية لثورة يونيو، أنها كانت ليس ضد الإخوان فقط، وإنما ضد الخطة الصهيونية والذي كان الإخوان جزءا منها، بفكرة الخلافة الإسلامية، وتحقيق الأساتذية علي العالم، وأن يكون الإسلام هو من يحكم العالم، والرئيس مبارك حذر بريطانيا من هذه الجماعة، وأنه في يوم من الأيام سينقلبون علي الانجليز، والأيام أثبتت صحة قول الرئيس مبارك".

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

محمد الباز اكسترا نيوز حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الاسبق

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