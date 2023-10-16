الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ما السبيل لوصول مساعدات العالم لقطاع غزة في ظل الأزمة الراهنة؟.. خبير يوضح

مساعدات لقطاع غزة
مساعدات لقطاع غزة

كشف أحمد السيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، عن السبيل لوصول مساعدات العالم لقطاع غزة في ظل الأزمة الرهنة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأثنين، إن الوضع في قطاع غزة مأساوي وينذر بكارثة إنسانية كبرى إذا لم يتحرك المجتمع الدولي لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لعدوان مستمر من إسرائيل.

وأضاف أن إسرائيل تصر علي أن تستخدم الورقة الانسانية في أوراق الحرب الحالية ولا يبالي بالضحايا التي تقع من الفلسطينيين، ونرى أن عدد الضحايا يزداد كل يوم ويرتفع وهناك أكثر من 3 آلاف شهيد و10 آلاف مصاب.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأسر الفلسطينية التي تركت منازلهم نتيجة القصف، موضحًا أن ذلك يدل علي الإلحاد في تقديم المساعدات وهو ما قامت به مصر والرئيس السيسي بأن قطاع غزة يحتاج للمساعدات العاجلة لتجنب كارثة باتت علي وشك في ظل انقطاع المياه.

غزة اكسترا نيوز خبير العلاقات الدولية

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