زحام على شراء كراسات شروط وحدات سكن المنصورة الجديدة (فيديو)

كشفت فيديوهات شاركها المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هاني يونس عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إقبالا كبيرا من المواطنين على حجز وحدات إسكان ذى طابع ساحلي فى مدينة المنصورة الجديدة.

فيما طالب عدد من النشطاء المتفاعلين مع صفحة هاني يونس على فيسبوك، اليوم، بضرورة أن تكون عملية الحجز وشراء كراسات الشروط المتسببة فى الزحام الكترونيا، بإشارة منهم الى اننا فى عصر الحوكمة والتكنولوجيا، ويفترض بنا أن لا نعيش هذا المشهد، وذلك تعليقا على فيديو الزحام الذي نشره يونس.

وعلق البعض الآخر بالاشادة بالدور الذي تقوم به وزارة الاسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، من توفير لوحدات عالية الجودة وبأسعار مناسبة مقارنة بالسوق الخاص، والدور التنموي الكبير الذي قامت به خلال السنوات القليلة الماضية، تحديدا فترة حكم الرئيس السيسي، وتدخلها فى عملية انشاء وحدات اسكان متوسط وفاخر.

وعلق البعض بصور وفيديوهات توضح الزحام الشديد على شراء كراسات شروط الوحدات المطروحة بمدينة المنصورة الجديدة، مطالبين بأن تكون هناك طريقة أسهل من تلك التي تتسبب فى عمليات الزحام، وتعرض بعض المواطنين، خاصة كبار السن، للخطر بسبب الزحام الشديد، الى جانب اتاحة الفرصة للمتواجدين فى مدن أخرى ويرغبون فى التقدم لهذه الوحدات.

وأعلنت وزارة الاسكان الاسبوع الماضي طرح 288 وحدة إسكان منتهية التشطيب وجاهزة للتسليم الفوري بمدينة المنصورة الجديدة، ضمن محور الاتاحة الذي أقره مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى اجتماعه الأخير، على أن تقوم أجهزة المدن الجديدة بطرح الوحدات المتاحة لديها مباشرة على الجمهور.

وجاء الاعلان عن طرح وحدات سكنية بمشروعات (الإسكان المتميز ذى طابع ساحلي – سكن مصر – جنة ) بأنظمة سداد ميسرة بمدن ( رشيد الجديدة - المنصورة الجديدة – ناصر " غرب أسيوط" – غرب قنا – ملوي الجديدة ) للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15/10/2023.

وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم طرح 144 وحدة بمدينة رشيد الجديدة، و288 وحدة بمدينة المنصورة الجديدة، و192 بمدينة ناصر " غرب أسيوط "، و144 وحدة بمدينة غرب قنا، و148 وحدة بمدينة ملوي الجديدة.

وأضاف أنه يتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات والمساحات الخاصة بالوحدات بمقر جهاز المدينة المختص اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15/10/2023، لافتًا إلى أنه في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم.

أشار غنيم إلى أن ذلك يأتي في إطار موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، على وضع آلية للإتاحة الدائمة لتخصيص الوحدات السكنية الشاغرة بمشروعات (الإسكان المتميز – سكن مصر – جنة) بمدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوى الجديدة)، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص، على أن يقوم جهاز المدينة المختص بإعداد البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة لإدراجها بكراسة الشروط.