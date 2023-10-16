الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد العرابى: مصر تضغط دوليًا على إسرائيل لإنهاء الصراع مع فلسطين

غزة
غزة

قال محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن عن دعوته لعقد مؤتمر دولي لبحث سبل حل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع مع إسرائيل، بمشاركة ممثلي الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن، والتي تمتلك سلطة اتخاذ القرارات الدولية.

وأشاد وزير الخارجية الأسبق بالمبادرة، خلال مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، وقال إنها تظهر حنكة مصر في توسيع دائرة المشاركين في المؤتمر، وتشكل ضغطًا على إسرائيل للاستجابة للتوصيات التي ستصدر عنه.

وأضاف أن مصر تسعى لبناء سلام في المنطقة منذ فترة طويلة، وأنه يأمل في نجاح المؤتمر وإحداث تغيير جذري في الأفق السياسي للفلسطينيين، كما أكد أن الأولوية الحالية هى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين، وإجلاء الأجانب من المنطقة، فضلًا عن وضع حد للاقتتال والعنف، وفتح مائدة التفاوض بشكل جاد، يحقق طموحات الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

القضية الفلسطينية إسرائيل الرئيس عبد الفتاح السيسي القاهرة الإخبارية قطاع غزة

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