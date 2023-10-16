عصام السقا يدعم فلسطين: "سلامًا على أهلها"

أعلن الفنان عصام السقا، دعمه لقضية فلسطين، في الوقت الذي تتعرض فيه غزة لقصف مدمر من الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر عصام السقا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" صورة له وهو يحمل علم فلسطين، وكتب في التعليقات: "وسلامًا على فلسطين، وسلاما على أهلها".

لا تزال القضية الفلسطينية تشغل اهتمامًا كبيرًا في العالم، حيث يعبر نجوم ومشاهير كثر عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

في السياق، أعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن دعوة تضامنية لعدد من الفنانين من أجل الوقوف أمام مقر نقابة المهن التمثيلية ضد العدوان الآثم وما يفعله مع شعب فلسطين.