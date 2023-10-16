نائب رئيس منظمة خريجي الأزهر يزور مطرانية سوهاج

استقبل الأنبا باخوم، مطران سوهاج والمنشأة والمراغة، د.محمد حسين المحرصاوي، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وبرفقته الدكتور أحمد حمادي رئيس فرع المنظمة بسوهاج، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، والوفد المرافق لهما، وذلك بمقر المطرانية بسوهاج.

تأتي هذه الزيارة ضمن زيارة الدكتور المحرصاوي الحالية لسوهاج.

دار الحديث أثناء اللقاء عن عمق العلاقة بين المسلمين والمسيحيين بسوهاج، حيث يعمل الجميع على ترسيخ مبادئ المحبة والسلام، وذلك عبر الفعاليات المُشتركة، والزيارات المُتبادلة والمُستمرة، ومن جهته أشاد نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة دور المطرانية في تماسك مجتمع سوهاج.

في السياق، انطلقت مساء أمس أعمال سيمينار أساقفة أوروبا برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بحضور سكرتارية المجمع المقدس، وذلك بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بڤينيسيا.

يناقش السيمنار خلال جلساته موضوع "خدمة الكنيسة القبطية في الدول الأوروبية" حيث عقدت مساء أمس جلستان، ناقشت الجلسة الأولى موضوعين هما "الواقع والاحصائيات" و"التحديات والمعوقات"، بينما نوقش في الجلسة الثانية موضوعا "الآمال والأحلام"و"التعاون المشترك".

يشارك في السيمنار 11 من أساقفة إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأوروبا، البالغ عددها ١٤ إيبارشية، حيث اعتذر 3 من الآباء الأساقفة لأسباب صحية.

كما دشن البابا تواضروس الثاني أمس، كاتدرائية القديس مارمرقس الرسول بڤينيسيا التي افتتحها قداسته أمس، معلنًا أنها أصبحت مقرًا لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بأوروبا.

شارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاها، نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، و١٣ من أساقفة المجمع المقدس، كما شارك في الصلوات آباء كهنة من مصر ووسط أوروبا ولندن والنمسا وميلانو.

وتم تدشين المذبح الرئيس على اسم القديس مار مرقس الرسول، والمذبح البحري على اسم القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين والمذبح القبلي على اسم القديس الأنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة.