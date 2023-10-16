فتح باب التقدم للدبلوم المهنى (إدارة نظم الجودة والاعتماد فى المؤسسات التعليمية بجامعة عين شمس)

أعلن مركز ضمان الجودة والاعتماد عن فتح باب التقدم للدبلوم المهني (إدارة نظم الجودة والاعتماد في المؤسسات التعليمية) للعام الدراسي 2024/2023، والذي تنفرد بها جامعة عين شمس، وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس.

إخصائي نظم الجودة والاعتماد في المؤسسات التعليمية

يحصل الخريج على لقب (إخصائي نظم الجودة والاعتماد في المؤسسات التعليمية)، ويستهدف الدبلوم قيادات المؤسسات التعليمية والتربوية، وأعضاء المجتمع الأكاديمي، ومديري وحدات ضمان الجودة في المؤسسات التعليمية، والمهتمين بنظم الجودة والاعتماد في مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم قبل الجامعي.

ويتميز الدبلوم باحتوائه على مقررات حديثة تتواكب مع أحدث نظم الجودة.

وأعلنت الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس عن إدراج 48 عالمًا من علماء جامعة عين شمس ضمن افضل علماء العالم، وذلك ضمن تحديث جديد لتقرير أصدره باحثين بجامعة ستانفورد الأمريكية والصادر عام 2023، وذلك في سياق ريادة جامعة عين شمس في مجال البحث العلمي على الصعيدين المحلي والدولي، وتتويجا لمسيرة البحث العلمي التى يتميز بها علماء الجامعة عبر تاريخها.

من الجدير بالذكر أن المعايير التي استند عليها التصنيف لإدراج الباحثين على مستوى العالم ضمن هذه القائمة تعتمد على عدد الاستشهادات بالأبحاث المنشورة من قبل هؤلاء العلماء، ومؤشر عدد المنشورات التي تم الاستشهاد بمؤلفها من قبل مؤلفين آخرين على الأقل نفس العدد من المرات (h-index)، ومؤشر hm المعدل للتأليف المشترك، والاستشهادات للأوراق البحثية في مواضع تأليف مختلفة، ومؤشر مركب (c-score)، وكذلك تتم الاستعانة ببيانات اسكوبس Scopus المطروحة من قبل Elsevier.

ويشمل التقرير العلمي الجديد الصادر في 2023 علماء الجامعة في ميادين الطب، والعلوم، والهندسة وغيرها، زيادة في عدد الباحثين المدرجين عن الأعوام السابقة، مما يعكس نهج إدارة الجامعة في دعم البحث العلمي وتشجيع العلماء على تحقيق إسهاماتهم الوطنية والعالمية.

وقد ضم التقرير تمثيل 5 من كليات الجامعة، حيث سجلت كلية التربية بالجامعة إدراج أكبر عدد من علماء الجامعة ضمن قائمة ستانفورد، حيث أدرج 15 عالمًا من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والذي يمثل نسبة 31.25 % من مجموع المدرجين من الجامعة، تليها كلية العلوم، حيث تضمنت إدراج 13 عالمًا (27.1%)، ثم كلية الصيدلة، وضمت 11 عالمًا (22.9%)، وكلية الهندسة ضمت عدد 6 علماء (12.5%)، وأخيرًا كلية الطب، حيث شمل التصنيف إدراج 3 علماء من علماء الكلية (6.25%).