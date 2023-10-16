"القاهرة الإخبارية": تلبية واسعة لدعوة الرئيس السيسى للمؤتمر الدولى حول القضية الفلسطينية

شهدت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنظيم قمة إقليمية دولية، من أجل تناول آخر تطورات القضية الفلسطينية ومستقبلها استجابة كبيرة.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن القمة التي تعقد يوم السبت المقبل ستبحث تطورات القضية الفلسطينية..

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد ترأس اجتماع مجلس الأمن القومى؛ حيث تناول الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

ووجهت مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.