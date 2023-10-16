الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بدء تصوير مسلسل "حالة خاصة" وعرضه عبر منصة watch it

مسلسل حالة خاصة
مسلسل حالة خاصة

بدأ صناع وأبطال مسلسل “حالة خاصة” تصوير أول مشاهد العمل وذلك استعدادًا لعرضه للجمهور عبر منصة watch it الرقمية.

وأعلن المنتج طارق الجنايني، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” عن بدء تصوير مسلسل حالة خاصة، والعمل من إخراج عبدالعزيز النجار، ومدير التصوير محمد عبدالرءوف.

مسلسل حالة خاصة يشارك في بطولته النجمة غادة عادل، والفنان طه الدسوقي، ومن المقرر الإعلان عن باقي الأبطال خلال الأيام القليلة المقبلة.

مسلسل على باب العمارة

تعرض منصة واتش إت الأيام الحالية مسلسل "على باب العمارة" والذي يعد مسلسل أولى بطولات حاتم صلاح المطلقة في الدراما التليفزيونية، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق أولى حلقاته وتعرض منصة Watch it مسلسل "على باب العمارة" بشكل حصري، حيث يعد العمل أحد إنتاجات المنصة الحصرية والأصلية. 

وتدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" في إطار كوميدي بحت، والعمل مكون من 10 حلقات فقط، ويعرض بواقع حلقتين أسبوعيًا كل أربعاء على منصة Watch it.

تدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" في إطار كوميدي حول شخصية عوض ابن أحد العمد في قرى الصعيد المتعجرف، والذي يعاني والده من إسرافه وعدم مراعاته للثروة التي سيورثها، لذلك قرر والده إرساله للقاهرة والعمل كحارس للعقار مثل عمله في بداية حياته قبل تعيينه عمدة القرية.

مسلسل "على باب العمارة" من بطولة الفنان حاتم صلاح، وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، محمد عبدالعظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبدالواحد، بوسي الشامي، وعدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات منهم: أحمد أمين، رحمة أحمد، عبدالرحمن حسن، محمود السيسي، مصطفى غريب، وياسر الطوبجي.

مسلسل “حالة خاصة” حالة خاصة watch it منصة watch it منصة WATCH IT الرقمية مسلسل على باب العمارة على باب العمارة

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