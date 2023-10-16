الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر للترايثلون يقترب بقوة من التأهل لأولمبياد باريس

منتخب الترايثلون
منتخب الترايثلون

تصدر عدد كبير من لاعبى المنتخب المصري للترايثلون نتائج الجولة الأخيرة من بطولتى افريقيا والعربية للعبة التى استضافتها مدينة الغردقة .

وظهر لاعبو المنتخب المصرى بمستوى مميز سواء في السباحة او الدراجات أو الجري وكان التفوق المصرى ملحوظ خلال السباقات الثلاثة للبطولتين .

وأقترب أكثر من لاعب مصرى من الوصول للمرحلة النهائية لأولمبياد باريس 2024.

وشهد البطولتين الإفريقية والعربية  للترايثلون منافسات قوية بين عدد كبير من الدول ابرزها الجزائر والمغرب والامارات بجانب منتخب مصر .

على جانب آخر، أشاد مجلس إدارة اتحاد الترايثلون برئاسة اللواء أحمد ناصر بالمستوي الفني والبدني للاعبي المنتخب في البطولتين العربية والإفريقية.

من جانبه، أكد محمد عبدالمنعم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للترايثلون  أن حكام البطولتين  ظهروا بمستوى عال .

وأضاف محمد عبدالمنعم أن البطولتين  لم تشهدا أي  اعتراض أو أزمة من جانب المشاركين مما يؤكد نجاح لجنة الحكام.

وحصلت اللجنة العليا المنظمة للبطولة على إشادة من جميع الدول المشاركة بمستوى وأداء التحكيم في البطوليتن.

واشاد عبدالمنعم بالمستوي المميز الذي ظهر عليه لاعبو منتخب مصر  مؤكدًا ان النتائج الإيجابية للاعبين المصريين يؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو تأهل أكثر من لاعب لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس ٢٠٢٤

ونجحت رنا حسن لاعبة منتخب مصر والمؤسسة العسكرية بالسويس بالميدالية الفضية خلال منافسات البطولة الإفريقية ونجحت اللاعبة في تقديم مستوى مميز طوال السباقات سواء السباحة أو الجري أو الدرجات.

وأشاد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري بالمستوى العام الذي ظهر عليه لاعبو المنتخب الوطنى مؤكدين أن مصر تملك عناصر مميزة قادرة على التأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2024 واقترب منتخب مصر للشباب والكبار من الفوز بلقبي البطولتين بعد النتائج الإيجابية للبعثة المصرية في اليومين الماضيين. 

العمومية للاتحاد الافريقي للترايثلون الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي للترايثلون مدينة الغردقة للبطوليتن الأفريقية والعربية اللواء أحمد ناصر مجلس إدارة اتحاد الترايثلون

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