مدبولى يشهد توقيع اتفاق إطارى حول "تشييد هنجر 9000 بمطار القاهرة الدولى"

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، مراسم توقيع اتفاق إطاري بين الشركة القابضة لمصر للطيران والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة؛ بشأن مشروع تشييد هنجر 9000 بمطار القاهرة الدولي، وذلك على هامش حضور فعاليات الدورة الثالثة لـ"منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"، نيابة عن الرئيس السيسي.

وشهد توقيع الاتفاق الإطاري الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، بحضور جانغ شيويه شيوان، رئيس مجلس إدارة مجموعة CSCEC الصينية.



وقّع الاتفاق كل من المهندس يحيى زكريا، ممثل الشركة القابضة لمصر للطيران، والسيد تشانغ ويتساي، ممثل الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة، ويستهدف ذلك الاتفاق الإطاري تشييد هنجر 9000 بمطار القاهرة الدولي، في إطار ما تمتلكه الشركة الصينية من خبرات.



وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى العاصمة الصينية "بكين" للمشاركة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الدورة الثالثة لـ"منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"، المُنعقِد في بكين في الفترة من 17 حتى 18 أكتوبر الجاري، تحت شعار "التعاون عالي الجودة للحزام والطريق: معًا من أجل التنمية المشتركة والازدهار".

كان في استقبال رئيس مجلس الوزراء السيد يو جيانهوا، وزير وسكرتير عام الحزب الشيوعي للإدارة العامة للجمارك الصينية.

ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس الوزراء كلمة إبان فعاليات اليوم الثاني من المنتدى، كما سيعقد عدة لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات الكبرى.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعماله أمس؛ بعقد اجتماع لمتابعة موقف توفير السلع المختلفة، وتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسيد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.



