الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق إطارى بشأن تطوير مطار الغردقة الدولى

على هامش التوقيع
على هامش التوقيع

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم اتفاق إطاري بين الشركة المصرية للمطارات والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة- مصر، بشأن مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي، على هامش فعاليات الدورة الثالثة لـ"منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"، المقرر انطلاقها غدًا الثلاثاء.

وشهد توقيع الاتفاق الإطاري الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، بحضور تشينج زنج، رئيس مجلس إدارة شركة CSCEC الصينية.

وحسب بيان للمجلس، وقّع الاتفاق كل من اللواء أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، وتشانغ ويتساي، ممثل الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة.

ويستهدف الاتفاق الإطاري تطوير مطار الغردقة الدولي بغرض إنشاء مطار محوري دولي لاحتواء معدلات الحركة الجوية المتزايدة في المنطقة، وكذا لتنمية قطاع السياحة والطيران في جمهورية مصر العربية، ويهدف ذلك المشروع إلى أن يكون امتدادًا للمطار الحالي من خلال إنشاء مبنى ركاب جديد يستوعب حجم الركاب المقترح، بالإضافة إلى أعمال التطوير المقترحة في مباني الركاب 1 و2، وربط جميع المباني بنقل ركاب متحضر ومستدام، وكذا العديد من الأعمال التي تضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المستقبل.

وأعرب ممثل الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة عن رغبته في التعاون مع الشركات المصرية في إطار مبادرة الحزام والطريق.

يذكر أن الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة تُصنَف رقم 13 في تصنيف غلوبال فورشن 500 على العالم، كما صُنفت رقم 1 في العالم بين أكبر 250 شركة مقاولات عالمية في تصنيف ENR بتاريخ 5 أكتوبر 2023.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء مراسم اتفاق تطوير مطار الغردقة الدولي

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