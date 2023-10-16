الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدير حملة التضامن مع فلسطين: نحترم الدعوة المصرية للضغط من أجل وقف الصراع بغزة

غزة
غزة

قال بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين، إننا نحمل المسؤولية كاملة للحكومات التي أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ عملياتها العسكرية في غزة.

وأضاف جمال، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أننا نحترم الدعوة المصرية للضغط من أجل وقف الصراع في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

وأوضح مدير حملة التضامن مع فلسطين، أن الموقف الراهن في غزة يواجه تعقيدات كبيرة وحالات من التطهير العرقي، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي ويرتكب جرائم حرب في قطاع غزة.

وأشار مدير حملة التضامن مع فلسطين، إلى أن مئات الآلاف في غزة يعانون نقص متطلبات المعيشة الأساسية.

إسرائيل الضوء الأخضر تنفيذ عملياتها العسكرية نحمل المسؤولية كاملة للحكومات بن جمال

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