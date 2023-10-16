الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

“مدير تعليم القليوبية” تتفقد مدارس طوخ التعليمية للاطمئنان على سير العملية التعليمية

التربية والتعليم
التربية والتعليم

قامت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بزيارة بعض مدارس إدارة طوخ التعليمية برفقة تامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتفقدت مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، مدرسة مشتهر الإعدادية بنات والمدرسة الثانوية الفنية بنات بمشتهر، حيث تفقدت الفصول التعليمية للاطمئنان على العملية التعليمية داخلها، واطمأنت على توافر عوامل الأمن والسلامة داخل المدارس للحفاظ على صحة وأمان الطلاب.

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رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023

وتابعت مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، مجموعة من الأنشطة التربوية التي شرحها المعلمون للوقوف على مدى التحصيل الدراسي للطلاب وفتح باب المناقشة معهم؛ لمعرفة مدى الاستيعاب والتحصيل في المواد الدراسية المختلفة، ونبهت الطلاب على الدخول على المنصات التعليمية وبنك المعرفة للإطلاع على ما هو جديد.

ووجهت بضرورة الاشتراك في جميع  الأنشطة التربوية المختلفة، المبادرات والاحتفالات، المسابقات لتنمية مهارات الطلاب وتنمية مواهبهم وقدراتهم، لتنمية روح التعاون والعمل بروح الفريق الواحد.

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وأكدت مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، على المتابعة المستمرة للفصول يوميا ومتابعة المعلمين ومتابعة سجل المشرفين وضرورة عمل اجتماعات دورية للمعلمين لمعالجة أي سلبيات أو قصور حسب الامكانات المتاحة وإبراز الايجابيات وضرورة تكريم العناصر المتميزة في المدرسة لبث روح التنافس بينهم.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة نتيجة المرحلة الثانية من رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات، للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، اليوم.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة نتيجة المرحلة الثانية من رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات، للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، اليوم.

ويمكن لأولياء ترقب النتيجة خلال الرابط التالي على مدار اليوم: 

https://www.cairomoe.net/
ويستطيع أولياء الأمور الحصول على النتيجة من خلال الرقم القومي المدون في شهادة ميلاد الطالب.

التربية والتعليم

التربية والتعليم
التربية والتعليم
التربية والتعليم
التربية والتعليم
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم بالقليوبية زيارة المدارس رياض الاطفال

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