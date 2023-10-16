تفاصيل لقاء حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بوفد اتحاد الجمعيات الأهلية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، اليوم الإثنين، وفدًا من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الأهلية، برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة.

فِي بداية اللقاء، رحب فوزي بالوفد، وأشاد رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بقدرة الاتحاد المعلوماتية، من حيث توفير قواعد بيانات وبحوث اجتماعية متميزة.

دعم المجتمع المدني

وأشار "فوزي"، إلى أن للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي دور مشهود في عودة الحياة للمجتمع المدني ومؤسساته، إذ جعل عام 2022 للمجتمع المدني، مضيفًا أن الحوار الوطني شمل ضمن مخرجاته إنشاء قانون عمل موحد للعمل التطوعي وتطوير البرامج التعاونية والثقافية لنشر الفكر التعاوني.

ومن جهته؛ ثمن وفد الاتحاد خلال اللقاء دور القيادة السياسية في دعم العمل الأهلي، وأنهم كمؤسسات مجتمع مدني دورهم هو توعية المواطنين بدورهم في الاستحقاق الدستوري، وأنهم بالفعل قاموا بتدشين مبادرة تحت عنوان "انزل شارك..مصر الأهم"، موضحين خلالها التحديات التي تواجه المنطقة العربية ودور مصر فيها، فضلًا عن التوعية بالمشاركة الإيجابية والوطنية في الانتخابات كحق أصيل منحه الدستور والقانون للمواطنين.



وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور، كما تم التقاط صورة تذكارية جماعية للحضور.