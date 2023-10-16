الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نقيب الصحفيين الفلسطينيين: تدمير 50 مؤسسة إعلامية وقصف مئات منازل الصحفيين

ناصر أبو بكر
ناصر أبو بكر

عبر ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، عن استيائه الشديد من استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بجانب منازل الصحفيين.

"نتنياهو" يريد التحكم بالرواية الإسرائيلية المزيفة

وقال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، إنه تم استشهاد 11 صحفيًا وإصابة العشرات، وتدمير 50 مؤسسة إعلامية وقصف مئات منازل الصحفيين منذ بدء العدوان على غزة، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يريد أن يبقى متحكمًا بالرواية الإسرائيلية المزيفة لمنع تشويه صورته في العالم.

وتابع نقيب الصحفيين الفلسطينيين أنه يتم التواصل مع نقابة الصحفيين المصريين والنقابات العربية لتوثيق الأحداث في قطاع غزة، بالإضافة إلى إرسال رسائل إلى المحكمة الجنائية الدولية بتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

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