الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المنظمات الأهلية الفلسطينية تشكر مصر لدورها فى إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية

وجه مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، الشكر للقيادة المصرية بسبب دورها الكبير في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 

تخصيص مراكز إيواء وتشكيل لجان لمساعدة النازحين فى غزة

 

وقال خلال مداخلة هاتفية على فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، إنه تم تخصيص مراكز إيواء وتشكيل لجان لمساعدة النازحين في قطاع غزة إلى المناطق الجنوبية، ونواصل تقديم الخدمات الطبية والاجتماعية لجميع السكان لا سيما ذوي الإعاقة والأطفال والنساء، مؤكدًا أن الاحتلال استهدف أكثر من 30 شخصا من الطواقم الطبية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

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