الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هريدى لـ"الشاهد": نتنياهو أدرك قرب نهايته وأن ما حدث فى 7 أكتوبر أنهى حياته السياسية

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه كان مديرًا لإدارة اسرائيل في الخارجية المصرية منذ عام 2002 حتى 2004.

وقال خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الذى يقدمه الدكتور محمد الباز مساء الأحد: "الهدف كما أعلن نتينياهو هو سحق حماس والقضاء على حماس، ولكن الموضع أبعد من هذا بكثير، لأن نتيناهو أدرك أن نهايته اقتربت، وهو يعاني سياسيًا في الداخل، ويدرك أن ما حدث في 7 أكتوبر في جنوب اسرائيل أنهى حياته السياسية بطريقة لم تتبلور بعد، لأن هناك لجان تحقيق ستمارس عملها في عملية طوفان الأقصى".

وأضاف: "أما بالنسبة للجيش الاسرائيلي يريد أن يغطي على إخفاقه في عدم حماية الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة، وبذلك هناك شراسة من القادة في الانتقاد والانتقام من الجيش، ولكن هناك رأي أبعد من ذلك، وهو إذا تطلب الأمر في المستقبل التمهيد لتوجيه ضربة لإيران".

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

محمد الباز اكسترا نيوز حسين هريدي

مواد متعلقة

عاجل.. "القاهرة الإخبارية" من غزة: دفن نحو 100 جثة مجهولة لتوفير أماكن للشهداء

حسين هريدى لـ"الشاهد": أمريكا تقف وراء تنفيذ الاستراتيجية الإسرائيلية لخدمة مصالحها

الحكومة الفلسطينية لـ"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تمارس جرائم متنقلة بين مدن فلسطينية وسط صمت دولى

جيش الاحتلال الإسرائيلى: نستهدف أهدافا لحزب الله فى لبنان

الحكومة الفلسطينية لـ"القاهرة الإخبارية": ما يحدث فى غزة حرب إبادة وتجاوز لحق الدفاع عن النفس

"القاهرة الإخبارية": نتنياهو يترأس مشاورات أمنية الليلة فى تل أبيب

"القاهرة الإخبارية": صافرات الإنذار فى أسدود والرملة وتل أبيب

"القاهرة الإخبارية": غارة إسرائيلية على محيط بلدة مروحين الحدودية واستهداف نقطة للجيش اللبنانى

الأكثر قراءة

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

الهلال الأحمر: محمد صلاح تبرع بمبلغ تضامنى لصالح الشعب الفلسطينى

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

لماذا أثار الطفل الفلسطينى "ياسر أبو مرسة" جدلًا بنظراته لوالدته؟

بعد زيارته إلى مصر.. وزير الخارجية الأمريكى: معبر رفح "سيُفتح"

عاجل.. "الداخلية" تعلن بدء التقدم لأداء فريضة الحج 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا