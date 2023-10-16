هريدى لـ"الشاهد": نتنياهو أدرك قرب نهايته وأن ما حدث فى 7 أكتوبر أنهى حياته السياسية

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه كان مديرًا لإدارة اسرائيل في الخارجية المصرية منذ عام 2002 حتى 2004.

وقال خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الذى يقدمه الدكتور محمد الباز مساء الأحد: "الهدف كما أعلن نتينياهو هو سحق حماس والقضاء على حماس، ولكن الموضع أبعد من هذا بكثير، لأن نتيناهو أدرك أن نهايته اقتربت، وهو يعاني سياسيًا في الداخل، ويدرك أن ما حدث في 7 أكتوبر في جنوب اسرائيل أنهى حياته السياسية بطريقة لم تتبلور بعد، لأن هناك لجان تحقيق ستمارس عملها في عملية طوفان الأقصى".

وأضاف: "أما بالنسبة للجيش الاسرائيلي يريد أن يغطي على إخفاقه في عدم حماية الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة، وبذلك هناك شراسة من القادة في الانتقاد والانتقام من الجيش، ولكن هناك رأي أبعد من ذلك، وهو إذا تطلب الأمر في المستقبل التمهيد لتوجيه ضربة لإيران".

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.