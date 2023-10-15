حسين هريدى لـ"الشاهد": أمريكا أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لاجتياح غزة

أكد حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن شارون وحكومته قبلوا خارطة الطريق لكن بتحفظات منها عدم الاعتراف بمبادرة السلام العربية.

قال هريدي خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على "إكسترا نيوز" الذى يقدمه د. محمد الباز مساء الأحد: "ما نراه الآن من تصاعد الأحداث في غزة هو استعادة الردع الإقليمي من وجهة نظر أمريكية وإسرائيلية، لأن وزير خارجية أمريكا زار اسرائيل أمس واجتمع مع رئيس الحكومة، وأمريكا في هذه الزيارة أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لاجتياح قطاع غزة وأخطر شىء في لقاء وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن برئيس الحكومة الإسرائيلية أن وزير خارجية قوي عظمي يقول أنا هنا ليس، فقط بصفتي وزير خارجية أمريكا، إنما بصفتي يهودي صهيوني".

وأضاف: "بذلك أعطى ضوءا أخضر للاجتياح وتفسيري لذلك أنهم ينتظرون مباحثات مع بلينكن وعلى ضوء هذه المباحثات سيقررون ما هو العمل سيتم اجتياح غزة أم بقاء القوات على الحدود والضوء الأخضر بتحفظ لتقديمه للرأي العام العالمي في الوقت الذي تمارس فيه اسرائيل حقها في الدفاع عن نفسها، لكن تحافظ علي الأبعاد الإنسانية ولا تقوم بقصف المدنيين وفي النهاية تصريح إعلامي، لكن إسرائيل أخذت الضوء الأخضر لاستعادة ما يسمونه في واشنطن وفي تل أبيب الردع الاقليمي إذا تم الاجتياح".

ويقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه د.محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ود.محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.