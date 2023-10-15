الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يبحث مع رئيس وزراء اليونان تطورات التصعيد العسكرى فى غزة

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وجرى التباحث حول تطورات التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة.

وتم التوافق في هذا الشأن حول تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لخفض التصعيد باعتباره الأولوية الحالية لتجنب أن يأخذ أبعادًا أوسع تزيد من تعقيد الموقف. 

واستعرض الرئيس نتائج الاتصالات التي تقوم بها مصر مع مختلف الأطراف المعنية من أجل دفع جهود التهدئة، وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء اليوناني قطاع غزة

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