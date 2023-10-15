"القاهرة الإخبارية": غارة إسرائيلية على محيط بلدة مروحين الحدودية واستهداف نقطة للجيش اللبنانى

قال مني عوكل مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية" في قطاع غزة، إن هناك غارة إسرائيلية على محيط بلدة مروحين الحدودية واستهداف نقطة قريبة من مركز للجيش اللبناني.

وأضافت مني عوكل خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأحد، أن المسئولين في قطاع غزة، يرفضون إخلاء المستشفيات بسبب شعورهم الإنساني تجاه المرضى.

وأشار إلى أنه تم إفراغ 22 مستشفي وتحويل الحالات للمستشفيات الأخرى وبالتالي نحتاج لمئات الحالات لرعاية طبية خاصة، موضحة أن هناك نقص في المواد الأساسية الطبية والأدوية والمعدات.

وتابعت: "هناك نقص وصعوبة في التعامل مع كمية الجثث الكبيرة للضحايا الفلسطينيين، والأمر حاليًا الحديث عن دفن جماعي للجثث، وهذا نتيجة التطرف الشديد في القتل الذي تقوم به إسرائيل".