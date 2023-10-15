الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": غارة إسرائيلية على محيط بلدة مروحين الحدودية واستهداف نقطة للجيش اللبنانى

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية

قال مني عوكل مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية" في قطاع غزة، إن هناك غارة إسرائيلية على محيط بلدة مروحين الحدودية واستهداف نقطة قريبة من مركز للجيش اللبناني.

وأضافت مني عوكل خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأحد، أن المسئولين في قطاع غزة، يرفضون إخلاء المستشفيات بسبب شعورهم الإنساني تجاه المرضى.

وأشار إلى أنه تم إفراغ 22 مستشفي وتحويل الحالات للمستشفيات الأخرى وبالتالي نحتاج لمئات الحالات لرعاية طبية خاصة، موضحة أن هناك نقص في المواد الأساسية الطبية والأدوية والمعدات.

وتابعت: "هناك نقص وصعوبة في التعامل مع كمية الجثث الكبيرة للضحايا الفلسطينيين، والأمر حاليًا الحديث عن دفن جماعي للجثث، وهذا نتيجة التطرف الشديد في القتل الذي تقوم به إسرائيل".

 

القاهرة الإخبارية قطاع غزة غارة اسرائيلية

مواد متعلقة

الدفاع المدنى الفلسطينى: أكثر من 1000 شخص مفقودين تحت أنقاض مبانى غزة

الرئيس السيسى ورئيس وزراء النرويج يؤكدان ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: أبلغنا عائلات 155 أسيرًا باحتجازهم فى غزة

العاهل الأردنى: منع الغذاء والمياه والكهرباء عن غزة "جريمة حرب"

مستشار الرئيس الفلسطينى لـ"القاهرة الإخبارية": مصر لها موقف صلب ومشرف لمنع التهجير

"الهباش" لـ"القاهرة الإخبارية": مزيد من الصمود سيحقق ما نريد ولا أمل للاحتلال

برلماني: قرار الإدارة السياسية واضح ضد المخطط الصهيوني

السفير محمد العرابي: مصر قدمت خارطة طريق شاملة لحل القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

لماذا أثار الطفل الفلسطينى "ياسر أبو مرسة" جدلًا بنظراته لوالدته؟

بعد زيارته إلى مصر.. وزير الخارجية الأمريكى: معبر رفح "سيُفتح"

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

سمير فرج يكشف لـ"على مسئوليتى" سر إذاعة لقاء بلينكن مع الرئيس السيسى

أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم في بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا